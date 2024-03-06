Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Путиным в Сочи: что известно (видео)

По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии, рабочая встреча представителей "Росатома" и МАГАТЭ является "чрезвычайно важной". Он также заявил, что ему "очень приятно" находиться в РФ.

В среду, 6 марта, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что со стороны РФ во встрече также принял участие генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

Портал "Известия" пишет, что в ходе беседы с Путиным Гросси назвал рабочую встречу представителей "Росатома" и МАГАТЭ "чрезвычайно важной".

"Я ценю возможность и готов с вами обсуждать все эти темы. Мне очень приятно находиться в России", — цитируют Гросси росСМИ.

В свою очередь Путин, по словам журналистов, заявил, что РФ якобы делает все для того, чтобы повысить безопасность атомных объектов и готова делиться своими наработками в данной отрасли с заинтересованными в этом партнерами.

По информации издания, встреча Путина и Гросси состоялась в российском городе Сочи, на территории резиденции "Бочаров Ручей".

Напомним, 6 февраля Гросси посетил Киев. Прибыв в украинскую столицу, он встретился с представителями трех ведомств, которые занимаются энергетической отраслью, в частности с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

На следующий день, 7 февраля, Гросси также посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что в ходе поездки оценил соблюдение пяти принципов защиты станции.