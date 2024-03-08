Байден пригласил американцев слетать с ним в Москву за более дешевыми лекарствами (видео)

По информации СМИ, упоминание столицы России в речи президента США быстро вызвало "насмешки" со стороны республиканцев и команды Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к Конгрессу рассказал о высокой стоимости лекарств в Штатах и предложил желающим слетать с ним в другие страны, например, в Москву, чтобы приобрести медикаменты по более низкой цене. Трансляция с соответствующего мероприятия велась на сайте Белого дома.

По словам Байдена, за пределами США можно получить лекарства за 40 процентов стоимости от той, которую платят американцы. Он выразил желание, чтобы предельная цена рецептурных лекарств составляла 22 тысячи долларов в год.

"У меня будут проблемы, если я это скажу, но любой, кто сядет в Air Force One и полетит со мной в Торонто, Берлин, Москву, извините меня, ну, возможно, даже в Москву. И возьмите с собой свой рецепт, и я обещаю вам, я получу его за 40 процентов стоимости, которую вы платите сейчас. Та же компания, тот же препарат, то же место", — заявил президент США.

По информации Washington Examiner, упоминание Москвы в речи Байдена быстро вызвало "насмешки" со стороны республиканцев и команды бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, Джо Байден во время выступления перед Конгрессом 8 марта заявил, что Украина может остановить президента РФ Владимира Путина, если Штаты дадут ей достаточно оружия.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вызвал Байдена на дебаты. У бывшего президента США желание провести дебаты появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из президентской гонки.