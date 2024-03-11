Суд в Гааге возглавила японка, которая выдала ордер на арест Путина

Томоко Аканэ была одной из трех судей, которые в марте 2023 года выдали ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В России против Аканэ возбудили уголовное дело и объявили в розыск.

В понедельник, 11 марта судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали новое руководство. Возглавит суд Томоко Акане. Росарио Сальваторе Айтала избран первым вице-президентом, а Рейне Алапини-Гансу — вторым вице-президентом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МУС.

Все трое будут находиться на должностях три года.

Новоизбранный председатель суда в Гааге заявила, что сейчас МУС нужно "стабильное, общее и единое руководство".

"Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут. Я также уделяю приоритет безопасности и благополучию персонала суда", — поделилась своими планами Акане.

Томоко Аканэ и ордер на арест Путина

Томоко Аканэ по национальности японка. К исполнению обязанностей судьи Международного уголовного суда приступила в 2018 году. До этого Аканэ работала послом по вопросам международного судебного сотрудничества, а также была прокурором Верховной прокуратуры Японии. В органах прокуратуры женщина с 1982 года.

Томоко Аканэ одна из трех судей, которая 17 марта 2023 года выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном перемещении украинских детей с оккупированных территорий. Через несколько дней следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело.

В июле 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск судью Акане.

Еще двое судей, которые выдавали ордер на арест Путина — Серхио Херардо Угальде Годинес и Росарио Сальваторе Айтала, который теперь вице-президент МУС. В отношении них следственный комитет РФ также возбудил уголовные дела.

Судей обвиняют в "заранее незаконном взятии под стражу" и "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства".

Напомним, 5 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего дальней авиации РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова. В суде заявили, что они ответственны за ракетные удары по Украине, которые были нанесены подчиненными им российскими военными подразделениями по украинской электроэнергетической инфраструктуре: многочисленных электростанциях, подстанциях и т.д. — и гражданскому населению.

Следствие получило достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно эти россияне отдавали приказы о пусках ракет "Калибр", "Искандер", Х-101 / Х-555, Х-29 и тому подобное.