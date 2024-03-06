Есть тайные процессы: в Москве оценили ордер МУС на арест генералов ВС РФ

Два командующие ВС РФ отдавали приказы, в результате которых по Украине пять месяцев били всеми видами ракет. Следователи нашли достаточно доказательств, чтобы это доказать, но в администрации Владимира Путина критикуют выдачу ордеров.

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Кремль обвинил Международный уголовный суд (МУС) в тайных процессах, которые за рубежом ведутся против России. Эти тайные процессы — одно из оснований игнорирования ордера на арест командующего дальней авиации Воздушно-Космических сил ВС РФ и командующего Черноморским флотом. Соответствующее заявление обнародовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии росСМИ "РИА Новости".

Песков напомнил, что Россия не подписывала так называемый Римский статут, согласно которому должна была бы арестовать командующего дальней авиации ВКС, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом, адмирала Виктора Соколова. Именно поэтому ордер РФ не признает. Как, впрочем, не признает ордера, выданного в 2023 году на других российских чиновников.

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"Мы не участники устава, мы не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что идут закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом и относимся к таким решениям".

Ордер МКС — детали

Отметим, 5 марта стало известно об ордере МУС на арест Кобылаша и Соколова. Основание для ареста — организация и проведение массированных ракетных ударов по гражданским инфраструктурным объектам Украины, которые продолжались с октября 2022 года по март 2023 года. Следствие получило достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно эти россияне отдавали приказы о пусках ракет "Калибр", "Искандер", Х-101/Х-555, Х-29 и др.

Украинская власть отреагировала на заявление Международного уголовного суда. В частности, глава СБУ Сергей Малюк отметил, что российские военные не просто выполняли приказы Кремля, а делали это "упорно". Также пообещал, что представители российской власти и войска будут отвечать за свои преступления не только в суде.

Весной 2023 года ордер на арест получили еще два российских чиновника: президент РФ Владимир Путина и уполномоченная по защите детей Мария Львова-Белова. Этих двух человек обвиняют в похищении украинских детей. Одно из основных доказательств по делу — публичные заявления россиян, в которых они хвастались своими действиями.

Напоминаем, во время массового обстрела в ночь на 3 марта россияне попали дронами-камикадзе по жилому дому в Одессе. В результате разрушения нескольких квартир подъезда погибли 12 украинцев, среди них пятеро детей, самому маленькому — три месяца.