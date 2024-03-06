Є таємні процеси: у Москві оцінили ордер МКС на арешт генералів ЗС РФ
Два командувачі ЗС РФ віддавали накази, унаслідок яких по Україні п'ять місяців били всіма видами ракет. Слідчі відшукали достатньо доказів, щоб це довести, але в адміністрації Володимира Путіна критикують видачу ордерів.
Кремль звинуватив Міжнародний кримінальний суд (МКС) у таємних процесах, які за кордоном ведуться проти Росії. Ці таємні процеси — одна з підстав ігнорування ордера на арешт командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ і командувача Чорноморським флотом. Відповідну заяву оприлюднив речник президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ "РИА Новости".
Пєсков нагадав, що Росія не підписувала так званий Римський статут, згідно з яким мала б арештувати командувача дальньої авіації ПКС, генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом, адмірала Віктора Соколова. Саме тому ордер РФ не визнає. Як, утім, не визнає ордеру, виданого у 2023 році на інших російських чиновників.
"Ми не учасники статуту, ми не визнаємо це. Це не перше рішення. Ми також знаємо, що йдуть закриті процеси, які робляться в секреті. Відповідним чином і ставимося до таких рішень".
Ордер МКС — деталі
Зазначимо, 5 березня стало відомо про ордер МКС на арешт Кобилаша та Соколова. Підстава для арешту — організація та проведення масованих ракетних ударів по цивільних інфраструктурних об'єктах України, які тривали з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Слідство отримало достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме ці росіяни віддавали накази про пуски ракет "Калібр", "Іскандер", Х-101 / Х-555, Х-29 тощо.
Українська влада відреагувала на заяву Міжнародного кримінального суду. Зокрема, голова СБУ Сергій Малюк наголосив, що російські військові не просто виконували накази Кремля, а робили це "завзято". Також пообіцяв, що представники російської влади й війська відповідатимуть за свої злочини не лише в суді.
Весною 2023 року ордер на арешт отримали ще два російські посадовці: президент РФ Володимир Путіна й уповноважена із захисту дітей Марія Львова-Бєлова. Цих двох осіб обвинувачують у викраденні українських дітей. Один із основних доказів у справі — публічні заяви росіян, у яких вони вихвалялися своїми діяннями.
Нагадуємо, під час масового обстрілу в ніч на 3 березня росіяни поцілили дронами-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Унаслідок руйнування кількох квартир під'їзду загинули 12 українців, серед них п'ятеро дітей, наймолодшому — три місяці.