За злочини проти людяності: суд у Гаазі видав ордери на арешт двох командувачів військ РФ (фото)

Міжнародний кримінальний суд зазначає, що керівники ЧФ та дальньої авіації Росії несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за всі скоєні воєнні злочини.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі у вівторок, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомляється на офіційному сайті МКС.

Ордери на арешт цих двох громадян Росії видано Палатою попереднього провадження ІІ МКС через ймовірні воєнні злочини, скоєні цими особами щонайменше з 10 жовтня 2022 року і до 9 березня 2023 року.

Є розумні підстави вважати, як зазначається у релізі МКС, що згадані російські військові відповідальні за ракетні удари по Україні, які були завдані підлеглими їм російськими військовими підрозділами по українській електроенергетичній інфраструктурі — численних електростанціях, підстанціях тощо та цивільному населенню.

"Два ордери на арешт було видано на підставі клопотань, поданих обвинуваченням", — уточнюється у повідомленні.

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Крім того, Палата попереднього виробництва II МКС дійшла висновку, що є також розумні підстави вважати, що передбачувані удари були спрямовані саме проти цивільних об'єктів.

"До того ж, очікувана побічна шкода цивільному населенню була надмірною порівняно з очікуваною воєнною перевагою. Таким чином, є розумні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочин проти людяності, який перебуває в "інших нелюдських діях […], які навмисне завдають великих страждань або серйозного пошкодження тіла чи психічного чи фізичного здоров'я" згідно зі статтею 7 (1) (k) Римського статуту", — зазначили у МКС.

Хто такі Кобилаш і Соколов?

Сергій Кобилаш

58-річний генерал-лейтенант, уродженець Одеси, свого часу командувач авіації дальної дії Повітряно-космічних сил РФ, воєнний злочинець. Учасник Першої та Другої чеченських воєн, російсько-грузинської війни, війни у Сирії та російського вторгнення в Україну.

Фото: Вікіпедія

Під час повномасштабної агресії Росії в Україну саме під його керівництвом здійснено килимове бомбардування важкими бомбардувальниками Маріуполя, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.

Крім того, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України як командувач дальної авіації Росії мав безпосереднє відношення до проведення інтервенції російських сил у Сиріїї, під час якої завдавалися ракетно-бомбові удари по території країни, що призвело до масової загибелі місцевого цивільного населення. Це було кваліфіковано міжнародною спільнотою як воєнний злочин.

У серпні 2008 року під час агресії Москви проти Грузії як командир 368-го штурмового авіаційного полку керував діями підлеглих і особисто як пілот штурмовика бомбардував грузинські міста.

У ході 1-ї та 2-ї Чеченських воєн брав активну участь у невиборчих бомбардуваннях території Чечні, у тому числі з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.

Віктор Соколов

61-річний адмірал, командувач Чорноморського флоту РФ з 10 серпня 2022 року. Брав безпосередню участь у війні Росії проти України. 10 серпня 2022 року призначений тимчасовим в. о. командувача Чорноморського флоту замість адмірала Ігоря Осипова після вибухів та втрат на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

Фото: Вікіпедія

Проте 25 вересня 2023 року ЗМІ з посиланням на ССО ЗСУ повідомили, що 22 вересня Соколов загинув внаслідок ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ з використанням ракет Storm Shadow/SCAL-P. Однак, за даними американських спецслужб, підтверджень або спростувань даних про можливу загибель станом на 29 вересня не було.

При цьому Міжнародний кримінальний суд зазначає, що знову ж таки є розумні підстави вважати, що ці особи несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини.

"За вчинення діянь спільно та через інших осіб, віддачу наказу про вчинення злочинів та за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", — підкреслюється у заяві МКС.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна "в контексті ситуації в Україні". Російського диктатора звинувачують у викраденні та вивезенні 16 тисяч українських дітей. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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