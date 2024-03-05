Кровожадніше, ніж Путін. Навіщо Дмитро Медведєв випустив відео про розділ України

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Про Дмітрія Мєдвєдєва і природу такої довбограйської поведінки.

Мєдвєдєв вийшов із наркоманським відео про поділ України. А враховуючи, що наші, та й західні ЗМІ продовжують цитувати цього персонажа, хочу коротко пояснити, чому він поводить себе саме так. Точніше, висловити припущення, яке базується на особливостях радянської політичної традиції, логічним продовженням якої є Путін і все його оточення. Політично вони, безумовно, фашисти. Але методологічно — учні брежнєвського СРСР, яке є похідним від СРСР сталінського.

Так ось. В СРСР в оточенні Сталіна існував один абсолютно унікальний тип людей, які в роки великого терору і після нього були найвідданішими прихильниками "вождя народів". Це ті, хто в часи революції, громадянської війни або після неї були тимчасово чи доволі довго "по інший бік". Більшості цих людей позбулися 1937-1938, або навіть трохи раніше. Так ось. Ті, хто вижив, демонструючи виключно лояльність (наприклад, Вишинський, який 1917 підписував наказ про арешт Леніна), стали не просто прихильниками Сталіна, а були найбільш послідовними прихильниками усього, що казав чи робив вождь. Щоб АНІ ДАЙ БОЖЕ НІХТО НАВІТЬ НЕ МІГ ПОДУМАТИ, що вони нелояльні.

Так ось, повертаючись до Мєдвєдєва. Мєдвєдєв, коли був "президентом" (охороняв для Путіна трон), загравав з лібералами і "заходом". І, незважаючи на те, що його посада була номінальною, багато росіян і західних політиків тоді бачили в ньому гіпотетичну альтернативу Путіну, який поверне Росію на "західний шлях". (Так, такі сподівання виявилися жалюгідно наївними, але було ж).

Мета Медведєва - вижити поряд із Путіним

Зараз тов. Путін (точніше, фюрер Путін) перейшов від режиму автократії до режиму відкритої тиранії, де єдиною точкою його опори є силовий апарат. Тому для діда будь-яка особа, яка може хоча б теоретично виступати як його конкурент і можливість для його оточення вступити в діалог з Заходом про "Росію після Путіна", є загрозою. Що Навальний, що умовний "системний ліберал", що псевдоліберальний "колишній президент Мєдвєдєв". Тому, якщо людина не тупа і розуміє це, то вона буде робити все можливе, щоб здаватися самим лояльним імперцем і кровожерливим, як Путін. Або навіть більш кровожерливим, ніж Путін. Мєдвєдєв надто давно в російській системі управління, щоб очевидних речей не розуміти.

Тому він ще після відставки з поста прем'єра робив усе, щоб зайняти максимально радикальний фланг. А ось зараз, коли вбили Навального і взагалі закручують гайки, буде робити все, щоб здаватися ще більш навіженим. Щоб система (силовики), які ніколи не вважали Дімича особливо "своїм", не думали, що він якусь хитру гру грає з "не все так однозначно". До речі, кончений пропагандист Антон Красовский (відкритий гей) теж приблизно з тих саме причин переграє з людожерством. Бо він-то системі точно не "свій". Це не робить цих людей більш приємними, бо вони злу служать цілком добровільно і є злодіями. Але й ще жалюгідними до комплекту.

Ось якось так. Проблема в тому, що зазвичай до цілком раціональних аргументів бути більш конченим і злобним, ніж диявол, додаються елементи самовиправдання, і згодом дах протікає. Що ми, власне, і спостерігаємо. Але головна мораль цієї історії в тому, що ніякої інформаційної і політичної цінності ці всі вибрики Мєдвєдєва і йому подібних не несуть. Тому волайте, і не давайте цьому вас лякати.

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