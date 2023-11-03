"Маніпулює": історик пояснив заяву Медведєва про "непереможність ядерної держави" (відео)

Ніколи у світі держави, які володіють відповім арсеналом, не воювали між собою, а поразки зазнавали під час нападів на менші країни.

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Заступник голови Ради безпеки та колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв маніпулює, коли говорить про те, що ядерна країна не може програти. В ефірі YouTube-каналу Фокус кандидат історичних наук, ведучий та співавтор YouTube-каналу "Історія Без Міфів" Владлен Мараєв пояснив заяви представників Кремля.

Фахівець припустив, що у таких словах можна фактично почути погрози застосування ядерної зброї. Ніколи у світі держави, які володіють відповім арсеналом, не воювали між собою.

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"Бреше та маніпулює", – оцінив фахівець заяву Медведєва.

Єдиний випадок застосування цієї зброї був проти Японії. Країни, які володіють ядерною зброєю, війни програвали. Владлен Мараєв пригадав, як СРСР програв війну в Афганістані. Понад дев'ять років радянської окупації завершилися для Москви поразкою та значними втратами.

"Говорити про те, що хтось її програв чи виграв – абсолютно неможливо", – заявив історик.

Програв Радянський Союз й конфлікт з Китаєм в районі півострова Даманський. Це відбулося у 1969 році. Вже в 90-х роках Росія програла Першу Чеченську війну.

Також Владлен Мараєв пригадав й поразку США у В'єтнамі. Тоді низка факторів змусили американські війська залишити цю країну.

Нагадаємо, 10 вересня Медведєв зробив нову заяву аби залякати США ядерною війною. За словами експрезидента РФ, через те, що США передають зброю своїм союзникам на власний розсуд, у когось із керівників ядерних країн "здадуть нерви" і він використає зброю масового ураження. Колишній президент РФ вдався до логічних вишукувань і обурився тим, що Вашингтону дозволено постачати зброю тим, кому він вважатиме за потрібне, а ось союзники Москви отримують від Штатів погрози, коли хочуть зробити те ж саме.