Кровожаднее, чем Путин. Зачем Дмитрий Медведев выпустил видео о разделе Украины

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О Дмитрии Медведеве и природе такого долбо..ского поведения.

Медведев вышел с наркоманским видео о разделении Украины. А учитывая, что наши, да и западные СМИ продолжают цитировать этого персонажа, хочу коротко объяснить, почему он ведет себя именно так. Точнее, высказать предположение, основанное на особенностях советской политической традиции, логическим продолжением которой является Путин и все его окружение. Политически они, безусловно, фашисты. Но методологически — ученики брежневского СССР, который является производным от СССР сталинского.

Так вот. В СССР в окружении Сталина существовал один совершенно уникальный тип людей, которые в годы большого террора и после него были самыми преданными сторонниками "вождя народов". Это те, кто во времена революции, гражданской войны или после нее были временно или довольно долго "по другую сторону". От большинства этих людей избавились в 1937-1938, или даже чуть раньше. Так вот. Те, кто выжил, демонстрируя исключительно лояльность (например, Вышинский, который 1917 года подписывал приказ об аресте Ленина), стали не просто сторонниками Сталина, а были наиболее последовательными сторонниками всего, что говорил или делал вождь. Чтобы НЕ ДАЙ БОГ, НИКТО даже не мог подумать, что они нелояльны.

Так вот, возвращаясь к Медведеву. Медведев, когда был "президентом" (охранял для Путина трон), заигрывал с либералами и "западом". И, несмотря на то, что его должность была номинальной, многие россияне и западные политики тогда видели в нем гипотетическую альтернативу Путину, который вернет Россию на "западный путь". (Да, такие надежды оказались жалко наивными, но было же).

Цель Медведева — выжить рядом с Путиным

Сейчас тов. Путин (точнее, фюрер Путин) перешел от режима автократии к режиму открытой тирании, где единственной точкой его опоры является силовой аппарат. Поэтому для деда любая личность, которая может хотя бы теоретически выступать как его конкурент и возможность для его окружения вступить в диалог с Западом о "России после Путина", является угрозой. Что Навальный, что условный "системный либерал", что псевдолиберальный "бывший президент Медведев". Поэтому, если человек не тупой и понимает это, то он будет делать все возможное, чтобы казаться самым лояльным имперцем и кровожадным, как Путин. Или даже более кровожадным, чем Путин. Медведев слишком давно в российской системе управления, чтобы очевидных вещей не понимать.

Поэтому он еще после отставки с поста премьера делал все, чтобы занять максимально радикальный фланг. А сейчас, когда убили Навального и вообще закручивают гайки, будет делать все, чтобы казаться еще более сумасбродным. Чтобы система (силовики), которые никогда не считали Димыча особо "своим", не думали, что он какую-то хитрую игру играет с "не все так однозначно". Кстати, конченый пропагандист Антон Красовский (открытый гей) тоже примерно по тем же причинам переигрывает с людоедством. Потому что он-то системе точно не "свой". Это не делает таких людей более приятными, потому что они злу служат вполне добровольно и являются ворами. Но и еще жалкими в комплекте.

Вот как-то так. Проблема в том, что обычно к вполне рациональным аргументам быть более конченым и злобным, чем дьявол, добавляются элементы самооправдания, и со временем крыша протекает. Что мы, собственно, и наблюдаем. Но главная мораль этой истории в том, что никакой информационной и политической ценности эти все выходки Медведева и ему подобных не несут. Поэтому не обращайте внимания и не давайте этому вас пугать.

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