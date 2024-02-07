МКС блокує спробу України домогтися суду щодо злочинів РФ, — The Guardian

За словами прихильника створення міжнародного трибуналу Філіпа Сендса, деякі країни "Великої сімки" нервують з приводу такого трибуналу, оскільки він може створити прецедент, який призведе до того, що світових лідерів звинувачуватимуть інші трибунали.

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Міжнародний кримінальний суд зіткнувся з напруженою боротьбою за вплив, що перешкоджає зусиллям України щодо встановлення спеціалізованого міжнародного трибуналу, який мав би розглядати дії російського керівництва на території України як злочини. Про це повідомляє Філіп Сендс, один із провідних прихильників створення міжнародного трибуналу, передає видання The Guardian.

Він звинуватив прокурора Міжнародного кримінального суду, Каріма Хана, і деяких неназваних суддів цієї юрисдикції, що базується в Гаазі, у створенні тупикової ситуації. На його думку, вони виступають проти ідеї спеціального міжнародного трибуналу не через принципові міркування, а у зв'язку з боротьбою за власні інтереси.

Філіп Сендс зазначає, що затримки викликали розчарування серед українців, які закликали Велику Британію взяти на себе ініціативу. Загальновизнано, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) має компетенцію у пред'явленні звинувачень у воєнних злочинах, однак не поширює свою юрисдикцію на Росію, оскільки остання не є стороною в Римському статуті, на основі якого було засновано МКС.

Натомість МКС намагається висунути обвинувачення президенту Володимиру Путіну у зв'язку з викраденням дітей з України. За словами Сендса, деякі країни "Великої сімки" — США, Велика Британія і Франція — нервують з приводу міжнародного трибуналу, оскільки він може створити прецедент, який призведе до того, що інші світові лідери будуть звинувачуватися іншими майбутніми трибуналами.

Побоювання зберігаються щодо можливості того, що Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй або Рада Безпеки можуть не підтримати створення трибуналу, що може знизити його міжнародну легітимність. Наприклад, Росія має можливість використати своє вето в Раді Безпеки для блокування створення такого трибуналу, якщо така пропозиція надійде на розгляд.

"Я не знаю, скільки голосів ви отримаєте, якщо скажете: "Давайте покараємо Путіна". Якщо не буде достатньої підтримки, вся витівка вщухне, і це запорука провалу", — зазначив Франк Хоффмайстер.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна "в контексті ситуації в Україні". Російського диктатора звинувачують у викраденні та вивезенні 16 тисяч українських дітей. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Зеленський відреагував на рішення МСК про видачу дозволу на арешт Путіна. У своєму щоденному зверненні до українського народу глава держави заявив, що з цього рішення почнеться історична відповідальність.

У соцмережах на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі блискавично відреагували мемами.