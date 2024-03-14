В Германии сгорело жилье для украинских беженцев: полиция расследует поджог

В Берлине полностью сгорело временное жилье площадью 1000 квадратных метров, которое вмещало более 300 беженцев. Местные правоохранители подозревают, что пожар не был случайным.

12 марта на территории бывшего берлинского аэропорта Тегель, где расположен один из крупнейших в Германии центров для беженцев, вспыхнул пожар. Полиция не исключает, что событие не было случайным. Деталями 14 марта поделились в DW.

В СМИ передали, что местная полиция проводит расследование по подозрению в поджоге.

"Пока не установлено, был ли это пожар по неосторожности или это умышленный поджог", — подчеркнула представительница ведомства.

Точная причина возгорания пока неизвестна.

Фото с места событий Фото: DW

Пожар в центре для беженцев: что произошло

12 марта загорелся павильон, в котором временно размещают беженцев. В нем проживали 300 украинцев.

К ликвидации пожара привлекли около 100 спасателей, но сооружение площадью 1000 квадратных метров полностью сгорело. Сотни людей, которые находились внутри, успели спастись.

Центр на территории аэропорта Тегель — один из крупнейших в Германии. Он рассчитан на семь тысяч беженцев, сейчас в нем проживают примерно 4,5 тысячи человек. Сначала там принимали только тех, кто бежал от войны в Украине, но впоследствии условия расширили.

Ранее сообщалось, что сгоревшая конструкция была рассчитана на 380 беженцев. Кроме ее жителей также эвакуировали людей из ближайших четырех помещений. Тем, кто проживал в уничтоженном огнем временном жилье, обеспечили альтернативу.

Напомним, в Германии нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины. Ее мать и ребенок исчезли.

По результатам исследования, 77% беженцев, выехавших из Украины в Германию, не планируют возвращаться еще как минимум два года.