Кортеж президента Турции попал в ДТП: один полицейский погиб

Погиб полицейский Фират Дер, который обеспечивал безопасность именно президента Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказали правоохранители.

В среду вечером, 13 марта, кортеж с охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в аварию, в результате которой погиб полицейский. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

ДТП, где машины президента столкнулись с караваном, произошло на шоссе Джизре — Нусайбин на юго-востоке Турции, в провинции Ширнак. Погиб полицейский Фират Дер, который обеспечивал безопасность главы государства. Еще двое полицейских и один гражданский получили ранения.

Президент Турции сам объявил о произошедшем на большом собрании в Ширнаке, выразив соболезнования родным и близким офицера.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая тоже выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, в прошлом году кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в масштабное ДТП. Тогда столкнулись семь машин и микроавтобус с журналистами. Как сообщали турецкие СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов.

Напомним, в конце января 2022 года впервые в США человека обвинили в убийстве, которое совершил автопилот Tesla. Представители компании Tesla заявили, что их автопилот не может управлять автомобилем самостоятельно. Водители во время поездки должны быть внимательными и готовыми отреагировать на ситуацию на дороге в любой момент.