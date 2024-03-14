Полчаса без связи: РФ могла заглушить GPS в самолете с министром обороны Британии, — Reuters

По данным правительственных источников, сигнал связи пропал в тот момент, когда борт пролетал возле Калининградской области. Все 30 минут мобильные телефоны не могли подключиться к интернету.

Российская Федерация могла заглушить сигнал на самолете, которым передвигался министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

По данным анонимного правительственного источника и журналистов, которые передвигались вместе с британским политиком, сигнал спутника на самолете был заблокирован примерно 30 минут.

GPS не работал именно в тот момент, когда борт пролетал возле российской Калининградской области, которая граничит со странами Европейского Союза и Беларусью.

Анонимные источники утверждают, что мобильные телефоны в течение всего времени не могли подключиться к интернету. В связи с этим самолет был вынужден использовать альтернативные методы для того, чтобы определить свое точное местонахождение.

В Министерстве обороны Великобритании на момент публикации материала официально не комментировали этот инцидент.

В материале Reuters добавили, что 14 марта Грант Шэппс совершил однодневную поездку в Восточную Европу, во время которой и произошел этот инцидент. В Польше он должен встретиться с британскими военнослужащими, принимающими участие в учениях Steadfast Defender.

Напомним, 21 февраля с британским министром произошел еще один инцидент. Ядерная ракета едва не упала на подлодку, в которой он находился. Ракету Trident II без боевой части запустили с подлодки HMS Vanguard, на которой был глава Минобороны Грант Шэппс. По словам журналистов, ракета отделилась от подлодки, но затем упала в океан и затонула.

8 марта сообщалось, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс приезжал в Киев. В ходе визита он подчеркнул, что Соединенное королевство сделало "больше, чем когда-либо", предоставляя самый масштабный на сегодня пакет военной поддержки Украине. Также он добавил, что приехал "бить тревогу демократическому миру", ведь все должны убедиться, что Украина выиграет войну с Россией.