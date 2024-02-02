"Режимы наблюдают": в британском Минобороны озвучили жесткое предупреждение для Запада

Министр Грант Шаппс предупредил западные государства о возможных нападениях. По его словам, все сейчас зависит от развития событий в Украине.

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Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Запад должен гарантировать поражение России, чтобы не столкнуться с нападениями. Об этом известно из интервью, опубликованного в The Telegraph 1 февраля.

По его словам, Запад должен убедиться в том, что РФ потерпит поражение в войне на территории Украины. Иначе странам будут угрожать нападения таких диктатур, как Китай.

Шаппс заверил, что "режимы, которые не верят в демократию, наблюдают" за событиями в Украине. Он предупредил, что впоследствии эти режимы могут напасть.

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь — это путь, который всегда побеждает", — подчеркнул глава Минобороны Великобритании.

По его словам, Запад должен "очень, очень четко осознавать", что война с Россией — дело не только Украины. За конфликтом "все смотрят", в частности Иран, Китай и Северная Корея.

"Для наших собственных национальных интересов и, бесспорно, для западного цивилизованного мира жизненно важно, чтобы Украина имела успех в своей стране", — добавил Шаппс.

Напомним, разведка Минобороны Великобритании сообщила, в чем заключается одна из ключевых проблем армии РФ.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко предупредил, что российские оккупанты могут попытаться повторить наступление на Киев.