"Режими спостерігають": у британському Міноборони озвучили жорстке попередження для Заходу

Міністр Грант Шаппс попередив західні держави про ймовірні напади. З його слів, усе наразі залежить від розвитку подій в Україні.

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Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Захід має гарантувати поразку Росії, щоб не зіткнутись з нападами. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у The Telegraph 1 лютого.

З його слів, Захід має переконатися у тому, що РФ зазнає поразки у війні на території Україні. Інакше країнам загрожуватимуть напади таких диктатур, як Китай.

Шаппс запевнив, що "режими, які не вірять у демократію, спостерігають" за подіями в Україні. Він попередив, що згодом ці режими можуть напасти.

"Режими, які не вірять у демократію, спостерігають, і ми повинні продемонструвати, що демократичний шлях — це шлях, який завжди перемагає", — підкреслив голова Міноборони Великої Британії.

З його слів, Захід має "дуже, дуже чітко усвідомлювати", що війна з Росією — справа не лише України. За конфліктом "усі дивляться", зокрема Іран, Китай та Північна Корея.

"Для наших власних національних інтересів і, безперечно, для західного цивілізованого світу життєво важливо, щоб Україна мала успіх у своїй країні", — додав Шаппс.

Нагадаємо, розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, у чому полягає одна з ключових проблем армії РФ.

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