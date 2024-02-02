Цілий набір "послуг": корупція сильно впливає на ефективність ЗС РФ, — британська розвідка

За даними аналітиків, в окупаційних військах є ціла система хабарів, яка дає змогу бійцям противника взяти відпустку або ж отримати фальшиву довідку про поранення.

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Одна з ключових проблем російської армії полягає в корупції, що значно підриває її ефективність. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними аналітиків, їм вдалося розібрати статтю російського видання "Верстка", яке і написало про те, що корупція в окупаційних військах колосальна. Аналіз виявив моделі корупції та систему хабарів, які використовували російські військовослужбовці та їхні командири.

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Хабарі давали і вимагали за різні послуги для військовослужбовців російських окупантів. Серед них можна виокремити: відпустка, атестація фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення тощо. Також, як зазначають у британській розвідці, у такий спосіб росіяни намагалися уникнути покарання за використання смартфонів або пияцтво.

"Після лютого 2022 року набір "послуг" було розширено, і тепер він охоплює довідки про поранення, нагороди за участь у спеціальній військовій операції та ухилення від відправки на бойове завдання. Ця діяльність може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів", — ідеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці розповіли про тарифи, які оприлюднило російське медіа. Наприклад, для уникнення відправки на передову росіянам потрібно було заплатити від 40 тисяч рублів. Довідка про поранення обходилася вже до мільйона рублів.

"Корупція вже давно є проблемою у Збройних силах Росії. Журналіст Дмитро Холодов досліджував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий у Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Ймовірно, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції", — підсумували звіт британці.

У британській розвідці розповіли, як корупція впливає на ефективність ЗС РФ Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що в РФ за "фейки" про армію відбиратимуть майно. Відповідний законопроєкт уже внесли до Держдуми. За словами спікера В'ячеслава Володіна, за дискредитацію і поширення фейків про російську армію винні мають понести заслужені покарання і відшкодувати Росії завдані збитки за рахунок свого майна.