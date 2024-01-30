Відпустки, поранення та нагороди: за що платять окупанти в армії РФ

Російські журналісти пишуть, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість відкритих корупційних справ практично не змінилася. Однак тепер російські військові можуть за гроші отримати більше "послуг".

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У російській армії військові завжди могли за гроші отримати як нове звання, так і відпустку чи надбавку до зарплати. Однак після повномасштабного вторгнення Росію в Україну до таких "послуг" додалися нові. Про це пише видання "Верстка".

Зазначається, що повномасштабне вторгнення в Україну практично не вплинуло на кількість відкритих корупційних справ. Російські військові платили за вихідні, відпустку, військове звання чи водійське посвідчення категорії С, яке дозволяє керувати вантажними автомобілями.

Після 2022 року російські солдати отримали можливість придбати довідки про поранення, не їхати у зону бойових дій чи бути включеними у список на отримання державної нагороди.

За словами окупанта одного із підрозділів армії РФ, найбільш поширена корупція серед мобілізованих та тих, хто добровільно підписав контракт. Він розповів російським журналістам, що у Луганську жив поруч із мобілізованими із Тули, які практично не виходили із будинку та постійно випивали. За таку "послугу" вони платили 150 тисяч рублів в місяць.

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За можливість поїхати додому російські військові платять від 20 до 30 тисяч рублів, полежати у лікарні коштує від 50 тисяч рублів, однак за поранення доведеться доплатити.

Інший військовий, мобілізований Роман Соловйов розповів виданню, що влітку минулого року його штурмову бригаду відправили у зону бойових дій. Перед цим начальник групи запропонував йому за ухилення заплатити 40 тисяч. рублів. Окупант переказав гроші на банківську карту дружини начальника, втім його однаково відправили на фронт. Після цього він дав покази проти начальника на допиті в ФСБ.

Також журналісти з’ясували, що деякі російські військові купують статус "ветерана" та рахуються такими, що брали участь у бойових діях, лише на папері. Насправді вони весь час перебували у військовій частині. Влітку минулого року у РФ судили 11 таких солдатів. Зазначається, що за таку можливість вони купили командиру набір для пікніка KavkazSuvenir із 28 предметів на 6 людей.

Також окупанти платять хабарі за фіктивні поранення, або ж навпаки, військові, які дійсно отримали поранення, мають платити гроші за те, аби їм видали відповідну довідку.

Видання наголошує, що у квітні минулого року у РФ засудили до 9 років колонії суворого режиму і штрафу у 2 мільйони рублів командира, який за гроші оформлював документи про поранення. Зазначається, що двом чоловікам російський командир погодився допомогти, якщо ті заплатять йому 5 — 10% від одноразової виплати. Один з окупантів заплатив за "поранення" 300 тисяч рублів, а інший – 150 тисяч рублів.

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За використання телефону на фронті у російських солдатів вимагають по 2 тисячі рублів. Проаналізувавши вироки за хабарництво журналісти кажуть, що така фіксована "плата" зустрічається у багатьох судових рішеннях. Втім хабар за користування телефоном може досягати й 10 тисяч рублів.

За вихідний день окупанти платять від 1 до 2,5 тисяч рублів. Найдорожче така "послуга" коштує ближче до свят. Журналісти пишуть, із посиланням на судове рішення, що один із російських командирів батареї вимагав у військових наприкінці грудня 2022 року відпустку на новорічні свята за 60 тисяч рублів.

Ще один окупант розповів медіа, що у січні цього року командири запропонували піти у відпустку трьом військовим, які виконають "особливі умови". Зокрема, їх попросили перерахувати на банківську картку конкретної людини по 40 тисяч рублів.

Також окупанти платять своєму керівництву гроші за те, аби їх не притягали до відповідальності за вживання алкоголю. Журналісти знайшли лише три кримінальних справи, які відкрили через вживання алкоголю за останні два роки.

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Так, один із російські військові намагалися дати хабар у розмірі 2 – 2,5 тисячі рублів. Також в одній справі окупант намагався відкупити своїх побратимів від відповідальності за 150 тисяч рублів.

У ще одному випадку командир попросив двох військових оплатити ремонт автомобіля його дружини, а на заміну обіцяв не притягати до відповідальності за вживання алкоголю.

Окрім того, журналісти знайшли один вирок про корупцію при видачі державної нагороди. Так, один із військових, який займав керівну посаду в одній із військових частин, запропонував солдату за 300 тисяч рублів внести його у список претендентів на нагороду.

Хабар чоловік повинен був заплатити після того, як отримає нагороду та отримає гроші від Міністерства праці та соціального захисту.

Нагадаємо, наприкінці листопада журналісти писали, що російські військові платять до 50 тисяч доларів, аби уникнути участі у штурмах. Окупанти готові платити як за фіктивні поранення, так і за ротацію чи відпустку.

Також нещодавно в українській розвідці повідомляли, що у Росії формують загони "військових інструкторів", які відправлятимуть у країни Африки. Росіян приваблюють не лише грошима, але й можливістю уникнути участі у війні на українській території.