Платять, як за війну в Україні: Москва формує загони найманців для відправки в Африку, — ГУР

У розвідці наголошують, що росіян приваблюють не лише грошима, а й можливістю уникнути участі у війні на українській території, що передбачає високі ризики смерті.

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Російська Федерація формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки. Про це у середу, 17 січня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, такий "рекрутинг" Кремль проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму.

У пресслужбі додають, що контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії Росії, а саме:

спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва;

військовим морякам;

іншим фахівцям військово-технічної сфери.

В Головному управлінні розвідки підкреслюють, що відповідні угоди розраховані на кілька років та забезпечують щомісячну оплату, аналогічну фінансуванню російських окупантів, які ведуть війну проти України.

"Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті", — йдеться у повідомленні.

В ГУР додають, що основна мета відправки відповідного контингенту — розширення впливу Російської Федерації в Африці.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що підрозділ "Африканський корпус", який перебуває під контролем Міноборони Росії, оголосив набір колишніх найманців ПВК "Вагнер" для відправки в Африку. Насамперед інтерес виявляють до людей, які воювали в Україні.