ЗС РФ можуть втратити понад 500 тисяч військових: у Британії назвали причину

У розвідці зауважили, що середньодобова кількість російських втрат в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб.

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Російська Федерація може втратити понад півмільйони військових, що воюють в Україні, протягом 2024 року. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 30 січня.

"Середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 протягом 2023 року", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Великої Британії вважають, що Збройні сили Росії втратять понад 500 тисяч осіб, якщо українські військові продовжать ліквідовувати окупантів у такому ж темпі протягом наступного року.

Що відомо про втрати ЗС РФ: дані Генштабу ЗСУ

Станом на 30 січня 2024 року Збройні сили Російської Федерації втратили близько 384140 осіб. Зокрема, за добу було ліквідовано 960 російських військових.

Крім цього, від початку повномасштабного вторгнення українські бійці знищили низку військової техніки ворога, а саме:

танки — 6300 одиниць (+10 за добу);

бойові броньовані машини — 11725 одиниць (+29 за добу);

артилерійські системи — 9144 одиниць (+31 за добу);

РСЗВ — 972 одиниці;

засоби ППО — 663 одиниці (+3 за добу);

літаки — 332 одиниці (+1 за добу);

гелікоптери — 324 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7084 одиниці (+35 за добу);

крилаті ракети — 1846 одиниць;

кораблі і катери — 23 одиниці;

підводні човни — 1 одиниця;

автомобільна техніка та автоцистерни — 12191 одиниця (+42 за добу);

спеціальна техніка — 1448 одиниць (+5 за добу).

Нагадаємо, 29 січня у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад сім тисяч одиниць бронетехніки. Зокрема, ЗСУ знищили близько 2600 бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин.

30 січня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що в разі захоплення Табаївки Куп'янського району росіянам буде складно утримувати село, оскільки українські військові встановлять вогневий контроль над ним. З його слів, ворог щодня зазнаватиме втрат, не виходячи на бойові завдання.