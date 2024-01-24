"Жодних коливань": від Заходу залежить доля України, — Міноборони Великої Британії

За словами британського міністра Гранта Шаппса, противник має намір продовжити війну на виснаження, тому завдання союзників Києва — не допустити перемоги Кремля. Мають ухвалюватися всі рішення, які посилять ЗСУ.

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Майбутнє України зараз перебуває в руках Заходу, тому союзники мають докласти всіх зусиль для того, щоб Росія програла в цій війні. Таку думку озвучив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у колонці для Politico.

За його словами, 2024 рік несе за собою переломний момент, адже практично половина населення планети прийде до виборчих дільниць на вибори. Також за ці 12 місяців може вирішитися доля яскравої демократії України.

"Ми знаємо, що Росія готова до війни на виснаження, незалежно від того, скільки десятків тисяч своїх громадян вона втратить, і що Москва витрачає все більше своїх ресурсів на поточний конфлікт. Витрати президента Росії Володимира Путіна на оборону і безпеку вже досягли приголомшливої позначки в 40 відсотків бюджетних витрат країни", — заявив Грант Шаппс.

Окремо британський міністр додав, що з самого початку року противник значно збільшив інтенсивність своїх атак по мирних містах України.

Сили оборони тим часом продовжили звільняти свою територію від ЗС РФ і з початку вторгнення вже було повернуто 50% землі. Окремої уваги вартий той факт, що прохід у Чорному морі знову відкрито.

Попри це Києву необхідна додаткова допомога з боку союзників і без цього буде складно продовжувати боротьбу. Лондон уже зробив свій внесок під час візиту прем'єра Ріші Сунака до Києва. Він оголосив про військову підтримку на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і пообіцяв, що Британія залишатиметься надійним партнером, доки в цьому буде потреба.

Грант Шаппс послав сигнал іншим своїм колегам у контактній групі з питань оборони України. Вони мають вжити відповідних заходів, щоб допомога Україні не припинялася.

"Не можна допустити, щоб Путін переміг. Це не тільки додасть йому сил, поставивши інших наших східноєвропейських союзників під приціл Росії, а й стане сигналом для Китаю, що все поставлено на карту. Не повинно бути жодних коливань. Жодних коливань. Жодного очікування, щоб подивитися, в який бік подує вітер. Путін вірить, що Захід можна вимотати. Він вважає, що нам не вистачає стратегічного терпіння. І ми маємо довести, що він помиляється", — підсумував Грант Шаппс.

Нагадаємо, 15 січня Грант Шаппс розповів про співпрацю Британії з Україною. За його словами, ядерна безпека у світі під загрозою, адже деякі країни продовжують нарощувати свій потенціал. Нинішній рік може стати переломним.