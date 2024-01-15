"Може вирішитися доля нації": Шаппс розповів про співпрацю Британії з Україною (відео)

За словами міністра оборони Великої Британії, ядерна безпека у світі під загрозою, адже деякі країни продовжують нарощувати свій потенціал. Нинішній рік може стати переломним.

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Лондон продовжить допомагати Україні, поки в цьому буде необхідність. Із початку війни було підготовлено вже 60 тисяч бійців ЗСУ. Про це під час виступу 15 січня заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, ядерна безпека у світі сьогодні під загрозою. До Росії та Китаю приєдналися нові ядерні держави, а також ті, які можуть стати такими найближчим часом.

Наприклад, ішлося про Північну Корею, яка обіцяє розширити свій ядерний потенціал, а також про Іран, який збагачує уран уже до 83,7%. Це той рівень, який не має жодного цивільного застосування.

Також ЗС РФ уже використовують на війні в Україні іранські безпілотники та балістичні ракети з КНДР, що також має свої наслідки для світової безпеки, каже британський міністр.

Грант Шаппс не вірить, що стратегія взаємного гарантованого знищення, яка раніше допомагала зупинити війни, допоможе цього разу, але потрібно докласти зусиль.

"Тому 2024 рік має стати переломним. Для України це буде рік, коли може вирішитися доля нації. Для світу це буде найдемократичніший рік в історії, коли майже половина населення планети прийде на вибори. А для Великої Британії це також має стати моментом, коли буде вирішено майбутнє нашої національної оборони", — заявив міністр оборони Великої Британії.

Також продовжиться співпраця Лондона та Києва. Було зібрано приблизно 10 країн, які готові допомогти ЗСУ тренуватися, і з моменту вторгнення у 2014 році вдалося підготувати щонайменше 60 тисяч військових.

Напередодні в Україну приїжджав прем'єр-міністр Ріші Сунак, який підписав із українським президентом Володимиром Зеленським безпекову угоду. Британський міністр оборони заявив, що це початок 100-річного альянсу, який буде побудований разом із Києвом. Попри те, що на допомогу Україні було виділено 2,5 мільярда фунтів, ця домовленість "набагато більше", ніж просто гроші. Співпраця відбуватиметься в багатьох сферах.

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Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислове співробітництво.