"Может решиться судьба нации": Шэппс рассказал о сотрудничестве Британии с Украиной (видео)

По словам министра обороны Великобритании, ядерная безопасность в мире под угрозой, ведь некоторые страны продолжают наращивать свой потенциал. Нынешний год может стать переломным.

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Лондон продолжит помогать Украине, пока в этом будет необходимость. С начала войны было подготовлено уже 60 тысяч бойцов ВСУ. Об этом во время выступления 15 января заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

По его словам, ядерная безопасность в мире сегодня под угрозой. К России и Китаю присоединились новые ядерные государства, а также те, которые могут стать таковыми в ближайшее время.

К примеру речь пошла про Северную Корею, которая обещает расширить свой ядерный потенциал, а также про Иран, который обогащает уран уже до 83,7%. Это тот уровень, который не имеет никакого гражданского применения.

Также ВС РФ уже используют на войне в Украине иранские беспилотники и баллистические ракеты из КНДР, что также имеет свои последствия для мировой безопасности, говорит британский министр.

Грант Шэппс не верен, что стратегия взаимного гарантированного уничтожения, которая ранее помогала остановить войны, поможет в этот раз, но нужно приложить усилия.

"Поэтому 2024 год должен стать переломным. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба нации. Для мира это будет самый демократичный год в истории, когда почти половина населения планеты придет на выборы. А для Великобритании это также должно стать моментом, когда будет решено будущее нашей национальной обороны", — заявил министр обороны Великобритании.

Также продолжится сотрудничество Лондона и Киева. Было собрано примерно 10 стран, которые готовы помочь ВСУ тренироваться и с момента вторжения в 2014 году удалось подготовить не менее 60 тысяч военных.

Накануне в Украину приезжал премьер-министр Риши Сунак, который подписал с украинским президентом Владимиром Зеленский соглашение по безопасности. Британский министр обороны заявил, что это является началом 100-летнего альянса, который будет построен вместе с Киевом. Несмотря на то, что на помощь Украине было выделено 2,5 миллиарда фунтов, эта договоренность "намного больше", чем просто деньги. Сотрудничество будет происходить во многих сферах.

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Напомним, 12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО. Согласно соглашению, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.