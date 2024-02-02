РФ будет наступать на Киев и попытается отрезать Украину от Черного моря, — генерал Марченко

По словам топ-офицера ВСУ, Украине необходимо готовиться к подобным сценариям и создать три линии обороны, чтобы затруднить продвижение врага.

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Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дмитрий Марченко, представил прогноз о возможном новом наступлении российских войск в 2024 году. По его словам, Россия может попытаться отрезать Украину от Черного моря и даже повторно вести наступление на Киев. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Генерал Марченко отметил, что российские военно-политическое руководство не отказалось от стратегической задачи отрезать Украину от Черного моря. По его мнению, они могут попытаться воспроизвести план захвата, ослабив Украину и отрезав ее от моря, что существенно ударит по экономике страны. Генерал призвал готовиться к обороне и создать три линии обороны, чтобы затруднить продвижение врага.

"Они попытаются все же воспроизвести тот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача", — подчеркнул Марченко.

Повторное наступление на Киев

Следует отметить, что генерал также высказал опасения относительно возможного повторного наступления российских войск на Киев. Он предположил, что Россия, имея достаточные силы и средства, может попытаться добиться какой-то победы, даже за счет больших потерь. Поэтому он призвал сохранять бдительность и готовность к действиям в случае нового наступления.

"Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тыс. человек — не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им надо какая-то победа, хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они отошли не просто так назад. Просто так никто не отходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать какие-то выводы, перегруппировать войска — и снова уйти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться", — рассказал Марченко.

Кто такой генерал Марченко

Генерал-майор Марченко в начале полномасштабного вторжения России в Украину, руководил обороной Николаева и Николаевской области, успешно останавливая наступление российских оккупантов на Одессу.

Дмитрий Марченко родился в Вознесенске Николаевской области. "В этих местах он ориентируется без карты", — подчеркивает генерал Сергей Кривонос, бывший командующий Сил специальных операций. Председатель областной военной администрации Николаева, Виталий Ким, отмечает, что Марченко — бесстрашный лидер: "У него нет страха. Он приехал в город, откуда все бежали, и четко осознавал, что идет в кольцо".

При поддержке Марченко в течение нескольких дней была организована такая эффективная оборона Николаева, что противник оказался бессилен перед ней, и его попытка наступления на город провалилась, отмечает ТСН.

Напомним, 27 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что российские возобновили интенсивность наступательных действий в направлении Синьковки и Табаевки. По его словам, военные и местные власти должны быть готовы к любому развитию событий, ведь есть риски более широкого наступления.