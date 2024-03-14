Не самоубийство: росСМИ назвали новую версию смерти вице-президента "Лукойла"

Топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл" Виталий Робертус за несколько недель до смерти имел повышенное давление и аритмию сердца, сообщают российские журналисты.

Вице-президент частной российской нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус умер от сердечного приступа. Об этом написало российское издание "Версия".

На рабочем столе топ-менеджера якобы нашли кардиологические препараты. По данным российских СМИ, тело Робертуса сейчас у патологоанатомов, которые установят точную причину смерти.

Несколько недель назад медики не допустили вице-президента "Лукойла" к полетам в аэроклубе, где он занимался. Врачи ссылались на повышенное внутричерепное давление и аритмию сердца у мужчины.

Ранее российское медиа Baza сообщило, что топ-менеджер нефтяной компании покончил с собой в рабочем кабинете. Тело Робертуса нашли в кабинете офиса "Лукойла" на Сретенском бульваре.

Незадолго до смерти мужчина якобы жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы, после чего ушел в свой кабинет. Оттуда не выходил несколько часов. Его тело обнаружили позже сотрудники компании.

Напомним, о смерти 53-летнего Виталия Робертуса стало известно 12 марта. Он работал в "Лукойле" около 30 лет.

Это уже четвертая смерть топ-менеджера "Лукойла" за последние два года.

13 марта РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщило, что Робертус мог погибнуть от удара беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово Нижегородской области Российской Федерации.