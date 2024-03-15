Поджоги, коктейли Молотова и зеленка: как проходит первый день "выборов" в РФ (фото, видео)

По данным росСМИ, случаи намеренной порчи урн с бюллетенями или другого имущества в избирательных участках уже зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Воронежской областях, а также на оккупированных территориях Украины.

В первый день "президентских выборов" в Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины в избирательных участках зафиксирован ряд поджогов. Кроме того, люди выливали в урны с бюллетенями зеленку и прочие красящие вещества. Фокус собрал информацию об инцидентах в одном материале.

Москва

Российское медиа SOTA пишет, что в Москве на участковой избирательной комиссии в Марьине пожилая женщина подожгла будку для голосования. По данным журналистов, она залила в будку горючую жидкость, подожгла ее и стала снимать огонь на камеру. Ее задержала полиция.

Baza сообщает, что в Москве девушка залила урну с бюллетенями зеленкой. В медиа заявили, что при этом она "выкрикивала проукраинские лозунги". Очевидцы также утверждают, что девушку якобы кто-то инструктировал по телефону.

Испорченная урна в Москве Фото: Baza

По данным SOTAvision, пожилая женщина также подожгла кабинку для голосования в городе Мытищи Московской области. Сообщается, что для этого она вылила немного бензина на столик в кабинке.

Петербург

Издание "Фонтанка SPB Online" пишет, что молодая девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо 358-й школы в Санкт-Петербурге, где размещены два избирательных участка — УИК 1395 и УИК 1396. Сообщается, что она пыталась попасть в плакат о выборах.

В "ТАСС" утверждают со ссылкой на оперативные службы города, что задержанная — 21-летняя студентка одного из петербургских вузов, по предварительным данным, действовала по инструкции, которую якобы получила по телефону от человека с украинским номером.

Ростовская область

Ростовский следком сообщает, что житель Азовского района 1962 года рождения вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней в избирательном участке.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Волгоградская область

Издание 102.ru опубликовало запись якобы показаний девушки, которая, как утверждается, вылила зеленку в избирательную урну в Волжском районе Волгоградской области. По словам девушки, ей поступил звонок с предложением испортить бюллетени за 30 тысяч рублей.

Как отмечает "Осторожно, новости", в волгоградском облизбиркоме заявили, что, несмотря на инцидент, все бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки "различимы и не вызывают сомнений".

Воронежская область

"7х7 — Горизонтальная Россия" пишет что две женщины залили зеленкой бюллетени на двух избирательных участках в Воронежской области.

Сообщается, что инциденты произошли в Юго-Восточном и в Северном микрорайоне Борисоглебска.

Новосибирская область

Telegram-канал "Новосибирск с огоньком" пишет, что в Первомайском районе девушка облила краской бюллетени на избирательном участке и была задержана полицией. Сообщается, что ей грозит до 5 лет тюремного заключения.

Челябинская область

Издание ASTRA сообщает, что на избирательном участке в Челябинской области попытались взорвать петарду.

"По информации избирательной комиссии, на одном из избирательных участков в регионе зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемый задержан, ведется проверка", — сказали журналистам в правительстве.

Оккупированные территории Украины

Baza пишет, что в оккупированном Симферополе девушка залила зеленкой урну с избирательными бюллетенями в Симферополе. По информации медиа, она пронесла красящее вещество в коробке из-под сока.

Как отмечают авторы публикации, сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольет зеленку до конца, и только потом увел ее.

Испорченная урна в Симферополе Фото: Mash

Кроме того, в Telegram-канале "Избирательной комиссии Херсонской области" заявили, что в Скадовске в мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство.

Напомним, российское издание "Сирена" сообщило, что в российских регионах на избирательных участках стали применять ручки, оснащенные специальными чернилами, которые постепенно исчезают.

Также сообщалось, что в российском Белгороде неизвестные заложили взрывчатку на одном из избирательных участков. Во время голосования за президента РФ прогремел взрыв.