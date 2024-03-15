Выборы с "огоньком": на избирательном участке в Белгороде прогремел взрыв, — соцсети (видео)

После мощного взрыва люди начали кричать и разбегаться в панике. По предварительным данным, инцидент успел заснять один из активистов оппозиционера Алексея Навального.

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В российском Белгороде неизвестные заложили взрывчатку на одном из избирательных участков. Во время голосования за президента РФ прогремел взрыв. Видео опубликовали в сети.

На обнародованных кадрах видно, как идет процесс голосования на выборах. На избирательном участке, где присутствуют избиратели, в какой-то момент взрывается. Напуганные люди кричат и разбегаются в панике.

СМИ пишут, что взрыв снял один из активистов Навального.

Информация о раненых или погибших на избирательном участке не поступала.

Власти Белгородской области взрыв на избирательном участке не комментировали.

Напомним, что российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса", "Легиона Свобода России" и "Сибирского батальона" анонсировали свое участие в выборах президента РФ . Они устроили рейд в приграничные области России.

В России партизаны призвали россиян не идти на выборы, поскольку власти РФ уже сделали выбор вместо граждан, поэтому результаты уже известны. В Красногородске Московской области они расклеили антипутинские листовки.