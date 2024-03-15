Вибори з "вогником": на виборчій дільниці у Бєлгороді пролунав вибух, — соцмережі (відео)

Після потужного вибуху люди почали кричати та розбігатися в паніці. За попередніми даними, інцидент встиг зафільмувати один з активістів опозиціонера Олексія Навального.

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В російському Бєлгороді невідомі заклали вибухівку на одній з виборчих дільниць. Під час голосування за президента РФ пролунав вибух. Відео опублікували в мережі.

На оприлюднених кадрах видно, як триває процес голосування на виборах. На виборчій дільниці, де присутні виборці, в якийсь момент вибухає. Налякані люди кричать і розбігаються в паніці.

ЗМІ пишуть, що вибух зафільмував один з активістів Навального.

Інформація про поранених чи загиблих на виборчий дільниці не надходила.

Влада Бєлгородської області вибух на виборчій дільниці не коментувала.

Нагадаємо, що російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу", "Легіону Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" анонсували свою участь у виборах президента РФ. Вони влаштували рейд у прикордонні області Росії.

В Росії партизани закликали росіян не йти на вибори, оскільки влада РФ уже зробила вибір замість громадян, тому результати вже відомі. У Красногородську Московської області вони розклеїли антипутінські листівки.