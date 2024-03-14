У 20 країнах назвали нелегітимними "вибори президента" на окупованих територіях України

Представники 20 країн підкреслили, що Росія організувала "вибори", які збіглися з 10-ю річницею окупації Криму, що "є явною провокацією". Вони відкинули легітимність такого "голосування".

Related video

Голови комітетів у закордонних справах 20 країн оприлюднили в четвер, 14 березня, спільну заяву, в якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України. Про це в соцмережі Х повідомив голова парламентського комітету у закордонних справах Литви Жигімантас Павільйоніс.

Заяву підписали голови комітетів з України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

У заяві вони наголосили, що Росія організувала "вибори", що "збіглися з 10-ю річницею незаконної анексії Криму, які "є явною провокацією".

"Росія має намір поширити ці вибори на території, які вона окупувала і незаконно анексувала в Україні, що виглядає спробою легітимізувати її тимчасову окупацію української території", — йдеться у заяві.

Крім того, у документі акцентовано увагу на тому, що проведення цих "виборів" на окупованих Росією українських територіях є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Ми рішуче засуджуємо імперіалістичні дії Росії та її триваючу агресію проти України. Ми беззастережно відкидаємо легітимність виборів, які проводить Росія на окупованих українських територіях. Такі дії Росії на міжнародно визнаній території України є абсолютно нелегітимними і не будуть визнані міжнародним співтовариством", — йдеться в заяві.

Голови комітетів висловили солідарність з Україною і підтвердили, що майбутні президентські вибори в Росії не будуть ні вільними, ні справедливими.

"Вони будуть затьмарені всебічним придушенням опозиції та незалежних ЗМІ, а також повною відсутністю легітимних альтернатив, відсутністю міжнародного контролю, що призведе до результатів, позбавлених будь-якої подоби демократичної законності", — зазначили парламентарії.

Важливо

Видимість демократії: у розвідці Британії розповіли, для чого потрібні "вибори" в окупації

Крім того, прессекретар глави європейської дипломатії Жозепа Борреля Пітер Стано зазначив 14 березня на брифінгу у Брюсселі, що ані ЄС, ані країни спільноти поки що не ухвалили рішення про визнання чи невизнання виборів 15-17 березня. Вони зроблять це лише після голосування. Однак він підкреслив, що ЄС не визнаватиме результати виборів, які РФ проводитиме на окупованих територіях України.

"Росія проводить це голосування незаконно, порушуючи міжнародне право щодо тимчасово окупованих територій України, тому я вже можу сказати, що це не визнається і не буде визнано Європейським Союзом", — підкреслив представник Єврокомісії.

Зі схожою думкою виступив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Голосування в Росії не буде вільним і справедливим. Ми вже знаємо, що опозиційні політики перебувають у в'язниці, декого вбито, багато хто перебуває у вигнанні, а деяким, хто намагався зареєструватися кандидатом, відмовили в цьому праві. У Росії немає вільної та незалежної преси", — оголосив свою позицію глава Альянсу.

Підготовка псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях

На окупованих територіях окупаційна влада ще в лютому почала підготовку для проведення псевдоголосування, про що в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

"Воно триватиме кілька днів, буде можливість голосувати вдома", — наголосив він.

Крім того, у тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн-голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не тільки з російським, а й українським паспортом.

Важливо

Залякують та "малюють": ГУР пояснило, навіщо РФ проводить "вибори" в окупованих регіонах

Нагадаємо, лідери держав-членів G7 за підсумками саміту 24 лютого зобов'язалися ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.