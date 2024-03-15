Замороженные активы РФ в Европе пойдут на оружие для Украины, — Шольц (видео)

Канцлер Германии заверил, что союзники усилят сотрудничество для помощи Украине. А на следующей неделе министры обороны НАТО во время заседания "Рамштайн" обсудят детальный план реализации.

Германия, Франция и Польша являются одними из крупнейших политических, военных и финансовых союзников Украины. Впрочем, очевидно, что эти страны находятся не в состоянии войны с Россией. Об этом в пятницу, 15 марта, в Берлине заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в начале совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Немецкий политик заверил, что союзники планируют закупать больше оружия для Украины на мировом рынке, а также будут наращивать производство оружия.

По словам Шольца, президент РФ Путин должен знать, что уровень поддержки Украины в Европе не снизится.

"Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы ясно дали это понять с самого начала, и это будет продолжаться до тех пор, пока необходимо", — сказал канцлер.

Пресс-конференция Шольца, Макрона и Туска

Кроме того, он заявил о решении направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

"Мы уже одобрили некоторые решения в Брюсселе. Например, пополнить Фонд Мира на еще 5 млрд евро для помощи Украине в этом году. Также мы запланировали расширить тренировочную миссию. Кроме того, мы используем сверхприбыль от замороженных активов РФ в Европе для того, чтобы финансово поддержать закупку снарядов для Украины", — рассказал Шольц.

Он также сообщил, что на следующей неделе во время двадцатого заседания "Рамштайн" будет обсужден детальный план реализации и другие конкретные шаги.

Напомним, 14 марта накануне встречи лидеров Веймарского треугольника президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом дальнейшее политическое, оборонное и экономическое сотрудничество.

Издание Financial Times писало о том, что на Западе обеспокоены тем, что франко-германская вражда подрывает европейское единство на критическом этапе защиты Украины от российской агрессии.