Украинка переехала в Великобританию и стала популярной в TikTok: рассказывает о новой стране (фото)

25-летняя Ирина Гордиенко подала заявку на участие в программе спонсорства Homes for Ukraine и в апреле 2022 года переехала в Рамсгейт, графство Кент.

Украинская беженка, переехавшая в британский город Маргейт из Харькова, теперь снимает в TikTok видеоролики о жизни в новой стране. Об этом сообщает BBC.

25-летняя Ирина Гордиенко уехала из родного города после того, как российские войска начали обстрелы в феврале 2022 года.

В дальнейшем она подала заявку на участие в программе спонсорства Homes for Ukraine и в апреле 2022 года переехала в Рамсгейт, графство Кент.

Сейчас она живет в Маргейте, а в интервью местным журналистам рассказала, что чувствует себя в Великобритании как дома.

Когда началось полномасштабное российское вторжение, Гордиенко работала фоторедактором в Харькове. Она вспомнила, как читала сообщения в мессенджерах о том, что "Россия приближается".

"Мы никогда не предполагали, что Россия может напасть на Харьков. Все мои друзья говорили: "Ирина, почему ты волнуешься? Ничего не случится", — рассказала она.

25-летняя Ирина Гордиенко

В день начала полномасштабного вторжения она проснулась от взрывов. Ее школа и университет превратились в руины. Позже вместе с шестью другими людьми харьковчанка переехала в Польшу, а оттуда — в Великобританию.

Теперь Ирина документирует свою жизнь и обсуждает британскую культуру.

Переехав в Великобританию, она начала работать на трех работах и учить английский.

В свободное время ведет канал TikTok @irisssskai, где делится своим опытом проживания на британских островах и сравнивает его с предыдущей жизнью в Украине.

В своих роликах девушка акцентирует внимание на отличиях между двумя странами. Ее канал набрал уже 24 000 подписчиков и 430 000 лайков. Украинка надеется, что это поможет ей продолжить карьеру в сфере цифрового маркетинга.

Она говорит, что счастлива в Великобритании и, хотя ей нравится Украина, но жизнь там была "очень, очень тяжелой".

Напомним, что украинские беженцы рассказали, что Великобритания прекращает принимать переселенцев из Украины, а семьи остаются разделенными.

Также сообщалось, что в Германии нашли убитой 27-летнюю украинку. 51-летняя мать и месячный младенец исчезли.