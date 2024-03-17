Атака воинской части в Приднестровье: причастна ли Украина к удару дроном по вертолету (видео)

Украинская и молдовская стороны обвиняют Россию в провокации на военной базе в Тирасполе. Тем временем "министерство госбезопасности" Приднестровья якобы видело пролет БПЛА со стороны Клеверного моста под Одессой.

Украинские военные и спецслужбы не причастны к атаке дроном по воинской части в Приднестровье. Об этом заявили в Бюро реинтеграции Молдовы.

"После изучения видеоизображений и обмена информацией сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет", — утверждает ведомство.

Власти Кишинева в контакте с украинской стороной и не подтверждают факт нападения на Приднестровье, добавили в бюро.

Молдавская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что инцидент произошел в день, когда жители Приднестровья голосовали на выборах президента России на шести избирательных участках, открытых на левом берегу Днестра.

Так называемое министерство госбезопасности Приднестровья ранее сообщало, что полет БПЛА фиксировали со стороны Клеверного моста, расположенного на пересечении Киевской трассы и Объездной дороги под Одессой.

Россия нагнетает: реакция представителей Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало ситуацию на одной из воинских частей в Тирасполе российской провокацией. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины также заявил о провокации РФ в Приднестровье.

"Главная логика действий Кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку в России нет коридора к Приднестровью для осуществления провокаций военного характера. Именно для информационного нагнетания россияне пытаются совершать провокации и манипулировать в информационном пространстве, распространяя фейки", — рассказали в центре.

Дрон-камикадзе уничтожил вертолет Ми-8МТ, стоявший на территории воинской части местных сил, рядом с российскими миротворцами.

"Беспилотник ударил по вертушке сегодня днем, в 12:10. Произошел взрыв, далее пожар. Возгорание уже ликвидировано", — отмечает медиа.

По данным украинского военного обозревателя Александра Коваленко, сгоревший в Приднестровье вертолет Ми-8, был одним из немногих работоспособных в составе незаконных вооруженных формирований "ПМР".

"Не знаю, что там прилетело и кто за этим стоит. Во-первых, в Тирасполе сегодня сжались пятые точки до размеров ушка иголки, а во-вторых — боеспособной воздушной компоненты у них стало меньше, что не может не радовать", — отмечает аналитик.

Напомним, Франция и Молдова подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности из-за угроз от России. Соглашение предусматривает скорое открытие в Кишиневе французской оборонной миссии.

Спецслужбы Молдовы ранее выявляли попытки России вмешаться в президентские и парламентские выборы страны. Москва поддерживает пророссийских политиков в регионе.