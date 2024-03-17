"Превратим слабость Путина в оружие": "РДК" и ЛСР" продолжат борьбу за свободу России, – Буданов

Ограниченная военная операция добровольцев в Белгородской и Курской областях ослабляет кремлевский режим. Россияне будут освобождать страну от узурпировавшего власть старика, уверен начальник военной разведки Украины.

Выборы президента России являются фикцией, так как они не состоялись в приграничных с Украиной областях и других территориях. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на Форуме российских добровольцев.

Генерал-лейтенант отметил, что ограниченная военная операция добровольцев РДК, батальона "Сибирь", легиона "Свобода России" и добровольцев из Ичкерии в Белгородской и Курской областях — это лишь начало борьбы за будущее РФ.

"Граждане РФ решили освободить свою страну от узурпировавшего власть старого человека и его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими приспешниками", — подчеркнул Буданов.

Многие избирательные участки не посчитают бюллетени, потому что российские активисты портят их. В России произошел "бунт избирательных урн" и такого количества испорченных бюллетеней не было никогда и нигде в мире, добавил он.

"Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде КНР, он становится нестабильным правителем, который не способен обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами", — отметил глава военной разведки.

Буданов добавил, что Путин больше всего боится слабости, а то, что сейчас происходит в РФ – ослабляет режим в целом и диктатора лично.

"Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительным оружием", — заключил глава ГУР.

Фокус ранее писал, кто поздравил Путина с победой в президентских выборах. Одним из первых был глава Европейского Совета Шарль Мишель, который указал на отсутствие свободы и оппозиции в РФ.

Напомним, Владимир Путин получил более 80% голосов на выборах. В некоторых регионах цифра полученных голосов превысила 99%.