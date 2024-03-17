Поздравил только Лукашенко: как мир отреагировал на выборы Путина в РФ (фото, видео)

Владимир Зеленский возглавил список мировых лидеров, которые высказались по поводу президентских выборов в РФ. Судя по предварительным данным, Путин одержал невероятно убедительную "победу".

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Сегодня вечером, 17 марта, Владимир Зеленский возглавил мировое осуждение сокрушительной победы Владимира Путина на президентских выборах в России. Украинский президент раскритиковал 71-летнего Владимира Путина, заявив, что тот "заболел властью и делает все, чтобы править вечно". К нему присоединились и прочие мировые лидеры. Об этом пишет Daily Mail.

Справделивости ради стоит отметить, что самым первым был глава Европейского Совета Шарль Мишель, который поздравил президента России Владимира Путина с победой уже в первый день, 15 марта, когда открылись участки, опубликовав сообщение в соцсетях.

Пост Мишеля в соцсетях Фото: Скриншот

"Я хотел бы сегодня поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Без свободы. Без оппозиции. Без выборов", — отметил Мишель.

Выборы длились три дня. Сегодня они завершились. Также сегодня прошла акция сторонников покойного оппозиционного политика Алексея Навального: "Полдень против Путина". Когда всех призывали прийти на избирательные участки ровно в 12.00 и испортить бюллетень. Или же проголосовать за кого-то кроме Путина. В некоторых регионах избиратели пытались поджечь урны для голосования, или залить их зеленкой.

Инцидент на выборах в РФ

Сейчас в РФ подсчитывают голоса и уже прогнозируют невероятный процент голосов, якобы полученный действующим президентом РФ – более 85%. И мировые лидеры уже комментируют произошедшее в РФ, не стесняясь в выражениях.

Предварительные итоги голосования в РФ Фото: Getty Images

Зеленский отметил, что "российский диктатор имитирует очередные выборы", сказав, что "этот деятель", как уже часто было в истории, "просто заболел властью и делает все, чтобы править вечно". Украинский президент напомнил, что "выборы" провели и на оккупированных территориях Украины и назвал это преступлением.

"За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного – справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге – именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", — отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон присоединился к хору политиков всего мира, заявивших, что фальсифицированное голосование не похоже на "свободные и справедливые" выборы.

Пост Дэвида Кэмерона

"Незаконным проведением выборов на территории Украины Россия демонстрирует, что она не заинтересована в поиске пути к миру. Великобритания продолжит оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь украинцам, защищающим свою демократию", — написал МИД Великобритании в Х.

Представитель национальной безопасности Белого дома повторил мнение лорда Кэмерона, сказав: "Выборы явно не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него".

МИД Германии заявил, что "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными", а их результат никого не удивит.

Заявление от МИД Германии

"Правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины недействительны и являются еще одним нарушением. международного права", — заявили в МИД.

А в МИД Польши напомнили, что "голосование проходило в условиях крайних репрессий против общества, делающих невозможным сделать свободный, демократический выбор".

Положительно к выборам в РФ отнеслись в самой РФ, где кандидаты в президенты России Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ) после публикации первых итогов голосования уже признали победу президента Владимира Путина на выборах главы государства.

"Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин", — сказал Даванков в беседе с корреспондентом ВГТРК в своем штабе.

А Николай Харитонов заявил, что "россияне показали, как можно сплотиться всей страной". Но отметил, что "мы отработали честно и добросовестно нашу программу в ходе выборов".

И пока без поздравлений, но с похвалами и без претензий отреагировали на выборы в Беларуси. Тамошний МИД заявил, что состоявшиеся в России президентские выборы "были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, прошли на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан".

"Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти", — говорится в заявлении МИД. Там же отметили, что отправили своих наблюдателей в РФ и они не зафиксировали каких-либо фактов, "способных поставить под сомнение легитимность выборов Президента Российской Федерации".

Напомним, нынешние "выборы" для Путина стали пятыми по счету. Вновь избираться на пост главы государства он смог благодаря изменениям, внесенным в российскую Конституцию в 2020 году. Тогда Путин"обнулил" собственные президентские сроки. Нынешние законы РФ позволяют ему оставаться у власти до 2036 года. И превзойти Сталина, который был у власти 29 лет.

Фокус писал о том, как проходили выборы президента РФ в самой России, за рубежом, где сейчас находится большинство оппозиционно настроенных граждан, и на временно оккупированных территориях. Были ряженые, акции в честь Навального и голосование в присутствии вооруженных военных с закрытыми лицами.