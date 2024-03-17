Привітав тільки Лукашенко: як світ відреагував на вибори Путіна в РФ (фото, відео)

Володимир Зеленський очолив список світових лідерів, які висловилися з приводу президентських виборів у РФ. Судячи з попередніх даних, Путін здобув неймовірно переконливу "перемогу".

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Сьогодні ввечері, 17 березня, Володимир Зеленський очолив світове засудження нищівної перемоги Володимира Путіна на президентських виборах у Росії. Український президент розкритикував 71-річного Володимира Путіна, заявивши, що той "захворів на владу і робить усе, щоб правити вічно". До нього приєдналися й інші світові лідери. Про це пише Daily Mail.

Заради правдивості варто зазначити, що найпершим був глава Європейської Ради Шарль Мішель, який привітав президента Росії Володимира Путіна з перемогою вже в перший день, 15 березня, коли відкрилися дільниці, опублікувавши повідомлення в соцмережах.

Пост Мішеля в соцмережах Фото: Скриншот

"Я хотів би сьогодні привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів", — зазначив Мішель.

Вибори тривали три дні. Сьогодні вони завершилися. Також сьогодні пройшла акція прихильників покійного опозиційного політика Олексія Навального: "Полудень проти Путіна". Коли всіх закликали прийти на виборчі дільниці рівно о 12:00 і зіпсувати бюлетень. Або ж проголосувати за когось окрім Путіна. У деяких регіонах виборці намагалися підпалити урни для голосування, або залити їх зеленкою.

Інцидент на виборах у РФ

Зараз у РФ підраховують голоси і вже прогнозують неймовірний відсоток голосів, нібито отриманий чинним президентом РФ — понад 85%. І світові лідери вже коментують те, що сталося в РФ, не соромлячись у висловлюваннях.

Попередні підсумки голосування в РФ Фото: Getty Images

Зеленський зазначив, що "російський диктатор імітує чергові вибори", сказавши, що "цей діяч", як уже часто було в історії, "просто захворів на владу і робить усе, щоб правити вічно". Український президент нагадав, що "вибори" провели і на окупованих територіях України та назвав це злочином.

"За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні і заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше одного — справедливості. Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі — саме це ми маємо забезпечити. Усім у світі, хто цінує життя і порядність", — зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон приєднався до хору політиків усього світу, які заявили, що фальсифіковане голосування не схоже на "вільні та справедливі" вибори.

Пост Девіда Кемерона

"Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена в пошуку шляху до миру. Велика Британія продовжить надавати гуманітарну, економічну та військову допомогу українцям, які захищають свою демократію", — написав МЗС Великої Британії в Х.

Представник національної безпеки Білого дому повторив думку лорда Кемерона, сказавши: "Вибори вочевидь не є ані вільними, ані справедливими з огляду на те, як Путін саджав до в'язниці політичних опонентів і не дозволяв іншим балотуватися проти нього".

МЗС Німеччини заявило, що "Псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними", а їхній результат нікого не здивує.

Заява від МЗС Німеччини

"Правління Путіна авторитарне, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними і є ще одним порушенням міжнародного права", — заявили в МЗС.

А в МЗС Польщі нагадали, що "голосування відбувалося в умовах крайніх репресій проти суспільства, що унеможливлюють зробити вільний, демократичний вибір".

Позитивно до виборів у РФ поставилися в самій РФ, де кандидати в президенти Росії Владислав Даванков ("Нові люди") і Микола Харитонов (КПРФ) після публікації перших підсумків голосування вже визнали перемогу президента Володимира Путіна на виборах глави держави.

"Звичайно ж, переможець — це Володимир Володимирович Путін", — сказав Даванков у бесіді з кореспондентом ВГТРК у своєму штабі.

А Микола Харитонов заявив, що "росіяни показали, як можна згуртуватися всією країною". Але зазначив, що "ми відпрацювали чесно і сумлінно нашу програму під час виборів".

І поки що без привітань, але з похвалами і без претензій відреагували на вибори в Білорусі. Тамтешнє МЗС заявило, що президентські вибори, які відбулися в Росії, "були проведені в повній відповідності з національним законодавством, відбулися на конкурентній основі та за умови забезпечення вільного волевиявлення громадян".

"Високий рівень явки виборців у всіх регіонах Росії став чіткою і адекватною відповіддю громадян на найсильніший зовнішній тиск, спроби недоброзичливців зірвати вибори, посіяти в суспільстві страх і недовіру до влади", — йдеться в заяві МЗС. Там же зазначили, що відправили своїх спостерігачів до РФ і вони не зафіксували жодних фактів, "здатних поставити під сумнів легітимність виборів Президента Російської Федерації".

Нагадаємо, нинішні "вибори" для Путіна стали п'ятими за рахунком. Знову обиратися на пост глави держави він зміг завдяки змінам, внесеним до російської Конституції 2020 року. Тоді Путін "обнулив" власні президентські терміни. Нинішні закони РФ дозволяють йому залишатися при владі до 2036 року. І перевершити Сталіна, який був при владі 29 років.

Фокус писав про те, як проходили вибори президента РФ у самій Росії, за кордоном, де зараз перебуває більшість опозиційно налаштованих громадян, і на тимчасово окупованих територіях. Були ряджені, акції на честь Навального і голосування в присутності озброєних військових із закритими обличчями.