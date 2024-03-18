"Избавился от них": британские комики неудачно пошутили об украинских беженцах (фото)

По словам зрителей, в день, когда 20 украинцев погибли во время ракетного обстрела в Одессе, шутки про украинских беженцах звучат не так уж и смешно.

Во время благотворительного выступления на BBC персонаж Алан Партридж (которого играет актер Стив Куган) и Подручный Саймон (Sidekick Simon, Тим Ки) перечисляли лучше и худшее, что общество делает для благотворительности. Об этом сообщает Expess.

Ведущие поделились лучшими и худшими поступками британцев во время шоу.

Подручный Саймон сказал: "Грант из Бристона рассказал, что его лучшим поступком стало то, что он на год предоставил жилье украинской семье".

На вопрос коллеги о худшем поступке, тот ответил: "Выгнал, избавился от них".

Собеседник рассмеялся и поделился собственной историей: "Прекрасно, мой друг сделал то же самое [предоставил жилье] семье украинцев. Они все еще поддерживают отношения, дружат, все еще моют его машины".

Многих зрителей возмутили такие шутки.

"Этот скетч Алана Партриджа просто ужасен", — написал пользователь соцсети X @marcdavies17

Комментарий о шутках Стива Кугана и Тима Ки

Комментарий о шутках Стива Кугана и Тима Ки

"В тот день, когда 20 украинцев погибли в результате ракетного обстрела в Одессе, шутки об украинских беженцах не такие уж и смешные", — отметила @Hanya_Dezyk.

Комментарий о шутках Стива Кугана и Тима Ки

"Скетч Алана Партриджа был ужасен. Особенно глупые комментарии про украинских беженцев. Не впечатлен", — прокомментировал @kenredsraf.

Комментарий о шутках Стива Кугана и Тима Ки

"Я никогда не понимал Алана Партриджа, но сегодня вечером это особенно несмешно", — написал пользователь @allietaylor68.

Напомним, что премьер-министр Украины рассказал, сколько средств украинские беженцы уплатили в бюджет Польши за два года.

Также сообщалось, что украинка вернулась из-за плохого состояния квартиры в Великобритании: в доме "пахло собачьей мочой", через щели в полу заходили бродячие животные.