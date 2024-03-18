Трамп планирует назначить Манафорта советником своей предвыборной кампании, — СМИ

Формального решения о возвращении республиканца еще не приняли, но четыре человека назвали его ожидаемым.

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Пола Манафорта, помилованного им фигуранта расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре Трампа с Россией", на должность советника своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами.

Издание информирует о том, что в настоящее время в основном обсуждается съезд Республиканской партии в Милуоки, который состоится в июле. Формального решения еще не приняли, но четыре человека назвали его ожидаемым. По их словам, Трамп надеется вернуть Манафорта и настроен это сделать.

Обвинение против Манафорта

Пол Манафорт – республиканец, адвокат и лоббист, лоббировавший иностранных лидеров. Был главой предвыборной кампании Трампа летом 2016 года, прежде чем он был отстранен от должности.

Позже был осужден за налоговое и банковское мошенничество в рамках расследования Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы 2016 года. Он отсидел в тюрьме, прежде чем получить помилование в последние дни пребывания Трампа в должности.

13 марта 2019 года суд предоставил Манафорту дополнительный тюремный срок за его деятельность в Украине. В общей сложности он должен был провести за решеткой более 7 лет.

Бывший президент решил помиловать экс-руководителя предвыборной кампании за обвинения в банковском и налоговом мошенничестве и обвинения в том, что он скрывал миллионы. В тюрьме Манафорт провел почти два года. В мае он был переведен под домашний арест в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, 18 марта Трамп выразил надежду, что России не удастся поглотить Украину. По его словам, глава Кремля Владимир Путин не начал бы полномасштабное вторжение, если бы США имели "настоящего лидера". Отдельно Дональд Трамп дважды уклонился от вопросов о предоставлении Украине новой помощи.