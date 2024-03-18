Германия не признает законными выборы президента РФ: Шольц не звонил Путину

В Германии заявили, что выборы в РФ были "ни свободными, ни честными", а избирательная кампания характеризовалась "атмосферой устрашения". В Евросоюзе осудили незаконное проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины, а результаты голосования не признали и не признают.

Федеральное правительство Германии не признает легитимной победу действующего президента Владимира Путина на состоявшихся в России 15-17 марта выборах. Об этом заявила в понедельник, 18 марта, в Берлине спикер правительства Кристиане Гофман, пишет Die Welt.

"Канцлер не поздравил. И вы знаете, что мы считаем эти так называемые выборы в России ни свободными, ни честными", – сказала Гофман.

По ее словам, результат голосования был известен заранее.

"По нашему мнению, это не были демократические выборы, и никакие реальные кандидаты-конкуренты не были допущены", — констатировала пресс-секретарь немецкого правительства.

Она напомнила, что в России существовала "атмосфера устрашения", а также был произведен ряд арестов.

"У России нет свободы слова. Россия, как уже сказал канцлер, сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина", — резюмировала Гофман.

Выборы президента РФ — реакция Евросоюза

Состоявшиеся в России 15-17 марта президентские выборы проходили в условиях жестких ограничений, которые усиливались незаконной агрессивной войной России против Украины. Об этом идет речь в заявлении высокого представителя ЕС от имени всего Европейского Союза.

В то же время, в обнародованном документе четко не отмечается, что ЕС не признает результатов выборов на территории самой России.

Впрочем, альянс "не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых "выборов" на территории Украины, ни их результаты.

"Европейский Союз решительно осуждает незаконное проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных Россией территориях Украины: в Автономной Республике Крым и Севастополе, а также в районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", — сообщили в ЕС.

Электоральная процедура, организованная РФ на оккупированных территориях, и ее "результаты" не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий.

"Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, испытывают последствия этих незаконных действий", — подчеркнули в ЕС.

Напомним, Фокус собрал реакции западных стран на переизбрание Владимира Путина в одном материале.

18 марта в CNN сообщили, что после переизбрания Владимира Путина в России продолжатся репрессии против оппозиции и могут объявить новую волну мобилизации.