Оппозиционер активно переписывался с членом ЦИК РФ Николаем Левичевым. Надеждин решал с ним личные и политические вопросы, рассказали журналисты.

Борис Надеждин, который пытался баллотироваться на президентских выборах в Российской Федерации, оказался подставным лицом от действующей власти. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на информированный источник.

"Борис Надеждин, который еще несколько месяцев назад казался последней надеждой России на смену власти, оказался "Фунтом", то есть подставным лицом от действующей власти", — сказал источник СМИ.

Украинские хакеры получили доступ к переписке Бориса Надеждина и члена ЦИК РФ Николая Левичева, с которым оппозиционер активно контактировал. В частности, он решал с ним личные и политические вопросы, а именно после отказа в регистрации в качестве кандидата в президенты. Это может свидетельствовать о признаках "фиктивного кандидата в президенты".

Согласно скриншотам переписки, на выборах мэра Москвы в 2022 году Борис Надеждин охарактеризовал свою политическую деятельность следующими словами: "Стараюсь соблюсти тонкую грань допустимой оппозиционности".

Напомним, 7 февраля Борис Надеждин заявил, что если бы стал президентом РФ, то не отдавал бы российским военным приказов наступать, но и отступать также без согласования позиций мирного договора. По его словам, россияне не отступили бы без мирного договора.

8 февраля в СМИ сообщили, что Борису Надеждину отказали в регистрации в качестве кандидата на пост президента России. Это произошло из-за того, что во время проверки его документов якобы обнаружили ошибки в подписях.