По всей территории Польши: в среду начнутся блокады и сотни акций фермеров, — СМИ

Демонстрации с сельскохозяйственной техникой и блокады планируются в около 400 местах по всей территории Польши, в частности на десятке важных дорог на подъезде к столице.

Польские фермеры планируют провести в среду, 20 марта, общенациональную забастовку. Сотни аграрных протестов пройдут почти по всей Польше. Об этом сообщает RMF24.

По информации издания, соответствующие демонстрации с сельскохозяйственной техникой и блокады планируются в около 400 местах по всей территории страны, в частности на десятке важных дорог на подъезде к Варшаве.

Кроме того, польская полиция предупреждает о возможных трудностях на дорогах Кракова из-за намерения участников забастовок въехать непосредственно в город. Граждан призывают воспользоваться общественным транспортом в этот день, чтобы избежать транспортных пробок.

Также предполагаются трудности в Гданьске, где акция на улицах города запланирована на период с 10:00 до 16:00.

Муниципалитет Вроцлава отказал фермерам в проведении протестной акции в административном районе города, указав на возможные проблемы с дорожным движением и безопасностью жителей. Организаторы намерены обжаловать это решение в суде.

Протесты в Варшаве, сожженные шины и раненые полицейские: детали

Напомним, в Варшаве 6 марта официально началась всеобщая забастовка фермеров. Протесты стартовали перед офисом премьер-министра, из-за чего по всему городу перекрыли движение и подъездные пути к столице. Тогда же в Polsat News сообщили, что на фоне было слышно много "ударов и звуков сигнальных ракет", а фермеры несли "антиукраинские плакаты".

Впоследствии протестующие вторглись в помещение Сейма. На месте происшествия сообщили о раненых полицейских. Ранее группа протестующих начала разбирать камни и бросать их в полицию. На месте был распылен слезоточивый газ, а заграждения, охраняющие здание парламента, были повреждены.

Напомним, 16 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на направлениях к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини" польские фермеры задерживают движение грузовиков. Самая большая очередь сейчас на направлении "Краковец".