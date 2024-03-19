"Инфантильная реакция": Медведев раскритиковал лидеров Запада из-за критики "выборов" Путина

По мнению соратника главы Кремля, Запад непризнанием результатов голосования в РФ демонстрирует инфантильность.

Бывший президент РФ, а ныне заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отличился комментарием относительно реакции лидеров мира на очередное переизбрание Владимира Путина. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Так, соратник действующего лидера РФ в свойственной ему манере начал оскорблять политическое руководство США, Франции и Германии. Среди прочего он обвинил их в противоречивых взглядах и назвал "колбасниками" и "жабниками", а также сравнил с руководителем немецких нацистов Адольфом Гитлером. Кроме того, он в очередной раз повторил свой традиционный тезис о том, что Крым является "территорией России".

Все выступления руководства Запада Медведев считает "перлами". При этом он размышляет, можно ли это считать детской инфантильностью, зрелой глупостью или запредельной наглостью.

"Например, главный лягушатник уже напугал перспективой высадки французов на территории Крыма (то есть России), однако клянется, что сразу ответит на звонок Владимира Путина. А колбасники решили пойти еще дальше: они утверждают, что не намерены признавать Путина президентом, при этом они не отказываются от переговоров с ним", — продолжил Медведев.

При этом он сомневается в возможности проведения таких переговоров и утверждает, что у Запада нет рычагов влияния на "выборы" в РФ, он отказывается признавать их результаты, а соответствующие заявления звучат якобы из-за "позорной слабости".

Напоследок соратник Путина традиционно начал обвинять Пентагон в том, что тот продолжает оказывать помощь Украине. Такие действия Медведев назвал "гибридной войной" против России, а также отрицает вероятность любой возможности "восстановления стратегического диалога по вооружениям".

Как известно, аналитики Института изучения войны (ISW) 15 марта рассказали, что имел в виду Дмитрий Медведев, когда предлагал свою "формулу мира".