Раскрыл намерения Кремля: в ISW объяснили, что стоит за "формулой мира" Медведева

По данным экспертов, Москва не заинтересована в переговорах о завершении полномасштабного конфликта с иными целями, кроме как установления точных условий "полной капитуляции Киева".

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал детальное обращение, в котором высказал идею о полной ликвидации Украины и ее объединении с Российской Федерацией, используя термин "формула мира". В своем обращении он высказал ряд требований, которые, как он утверждает, отражают официальную позицию Кремля по отношению к Украине. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

В своем обращении Медведев четко подчеркнул, что Москва не готова рассматривать альтернативные цели в переговорах о завершении войны, кроме установления строгих условий "полной капитуляции Киева".

Медведев в своем выступлении начал обсуждать "мирный план", который предполагает лишение Украины суверенитета, описывая ее как "бывшую" страну и используя кавычки при упоминании ее названия.

Эксперты отметили, что тезисы Медведева включают в себя следующие аспекты:

признание Украиной своего военного поражения, полную и безоговорочную капитуляция и полную "демилитаризацию" страны;

признание всем международным сообществом "нацистского характера" Украины и "денацификацию" украинского правительства;

заявление Организации Объединенных Наций (ООН), лишающее Украину статуса суверенного государства "согласно международному праву", а также декларацию о том, что любым государствам-правопреемникам Украины будет запрещено присоединяться к каким-либо военным союзам без согласия России;

отставку всех украинских властей и немедленные временные парламентские выборы;

выплату России украинских репараций;

официальное признание временным парламентом, который будет избран после отставки нынешнего правительства Украины, того, что вся украинская территория "является частью России", а также и принятие закона о "воссоединении", в результате которого украинские территории войдут в состав РФ;

роспуск временного парламента и признание ООН "воссоединения" Украины с Россией.

В источнике говорится, что Медведев использует "намеренно сардонический" тон.

"Призывы, которые он делает, кажутся крайними, но каждый из семи пунктов медведевской "формулы мира" является реальным и центральным элементом идеологии Кремля, а также заявленных целей и оправданий войны. Медведев просто упростил ситуацию и синтезировал их в один жестокий пост в Telegram", – отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что первые два из семи циничных пунктов предусматривают полное военное поражение, разоружение, "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Два последних "процесса" были названы российским лидером Путиным важнейшими целями России в Украине в момент объявления вторжения 24 февраля 2022 года.

Другие представители из Кремля вновь подтверждали эти стратегические цели в последующие два года конфликта. Таким образом, заявления Медведева о необходимости отставки всех украинских властей и о создании нового временного правительства фактически сводятся к призыву к "смене режима", однако с более явным указанием на конкретные методы.

В источнике отмечают, что президент РФ Владимир Путин определил принципы, которые согласуются с целями Кремля в Украине, выдвинутыми в семи пунктах Медведева еще в его эссе 2021 года под названием "Об историческом единстве русских и украинцев", где он утверждал, что украинцы и русские "исторически являются одним народом", который был "насильственно и несправедливо разлучен внешними гнусными силами".

Напомним, что Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, предложил так называемую "российскую формулу мира", которая предусматривает полное уничтожение Украины.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что концепция "Украина — не Россия", автором которой стал второй украинский президент Леонид Кучма, должна исчезнуть навсегда.