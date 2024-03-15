Розкрив наміри Кремля: в ISW пояснили, що стоїть за "формулою миру" Медведєва

За даними експертів, Москва не зацікавлена в переговорах про завершення повномасштабного конфлікту з іншими цілями, окрім як встановлення точних умов "повної капітуляції Києва".

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував детальне звернення, в якому висловив ідею про повну ліквідацію України та її об'єднання з Російською Федерацією, використовуючи термін "формула миру". У своєму зверненні він висловив низку вимог, які, як він стверджує, відображають офіційну позицію Кремля щодо України. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму зверненні Медведєв чітко підкреслив, що Москва не готова розглядати альтернативні цілі в переговорах про завершення війни, окрім встановлення суворих умов "повної капітуляції Києва".

Медведєв у своєму виступі почав обговорювати "мирний план", який передбачає позбавлення України суверенітету, описуючи її як "колишню" країну і використовуючи лапки під час згадки її назви.

Експерти зазначили, що тези Медведєва містять такі аспекти:

визнання Україною своєї військової поразки, повну і беззастережну капітуляцію та повну "демілітаризацію" країни;

визнання всім міжнародним співтовариством "нацистського характеру" України і "денацифікацію" українського уряду;

заяву Організації Об'єднаних Націй (ООН), що позбавляє Україну статусу суверенної держави "згідно з міжнародним правом", а також декларацію про те, що будь-яким державам-правонаступникам України буде заборонено приєднуватися до будь-яких військових союзів без згоди Росії;

відставку всієї української влади і негайні тимчасові парламентські вибори;

виплату Росії українських репарацій;

офіційне визнання тимчасовим парламентом, який буде обраний після відставки нинішнього уряду України, того, що вся українська територія "є частиною Росії", а також і ухвалення закону про "возз'єднання", внаслідок якого українські території увійдуть до складу РФ;

розпуск тимчасового парламенту і визнання ООН "возз'єднання" України з Росією.

У джерелі йдеться, що Медведєв використовує "навмисно сардонічний" тон.

"Заклики, які він робить, здаються крайніми, але кожен із семи пунктів медвєдєвської "формули миру" є реальним і центральним елементом ідеології Кремля, а також заявлених цілей і виправдань війни. Медведєв просто спростив ситуацію і синтезував їх в один жорстокий пост у Telegram", — зазначили в ISW.

Аналітики підкреслили, що перші два із семи цинічних пунктів передбачають повну військову поразку, роззброєння, "демілітаризацію" і "денацифікацію" України. Два останні "процеси" були названі російським лідером Путіним найважливішими цілями Росії в Україні в момент оголошення вторгнення 24 лютого 2022 року.

Інші представники з Кремля знову підтверджували ці стратегічні цілі в наступні два роки конфлікту. Таким чином, заяви Медведєва про необхідність відставки всієї української влади і про створення нового тимчасового уряду фактично зводяться до заклику до "зміни режиму", проте з більш явною вказівкою на конкретні методи.

У джерелі зазначають, що президент РФ Володимир Путін визначив принципи, які узгоджуються з цілями Кремля в Україні, висунутими в семи пунктах Медведєва ще в його есе 2021 року під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", де він стверджував, що українці та росіяни "історично є одним народом", який "насильно й несправедливо розлучили зовнішні мерзенні сили".

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу РФ, запропонував так звану "російську формулу миру", яка передбачає повне знищення України.

Раніше заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що концепція "Україна — не Росія", автором якої став другий український президент Леонід Кучма, має зникнути назавжди.