Калининградский траулер "Капитан Лобанов" затонул на Балтике: что произошло (карта)

Пожар на судне возник в результате предполагаемого взрыва, однако, по информации областного управления МЧС, спасательные службы ведомства не привлекались.

Во вторник, 19 марта, недалеко от побережья в Балтийском море затонул калининградский траулер "Капитан Лобанов". Об этом сообщило российское медиа Amber Mash.

По данным источника телеграм-канала "112", пожар на судне произошел вследствие взрыва. Судно находилось в 10-мильной зоне недалеко от города Пионерский Калининградской области.

Фото: Google Maps

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, сигнал бедствия судно подало в 11 утра. Из семи членов экипажа четверых удалось спасти и отправить в больницу. Один моряк погиб, еще двое пропали без вести. Поисковая операция продолжается, судно на данный момент уже затонуло.

В пресс-службе областного управления МЧС изданию "Новый Калининград" сообщили, что их силы к ликвидации возгорания не привлекались.

Что известно о траулере "Капитан Лобанов"

Это рыболовецкое судно уже тонуло три года назад в поселке Светлый, но тогда обошлось без жертв. В 2021-м судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло.

Напомним, 7 февраля стало известно, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота РФ станет носителем так называемых "гиперзвуковых" ракет 3М22 "Циркон". Российские источники сообщают, что субмарина будет оснащена 30 такими ракетами.