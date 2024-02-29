В Морском порту Петербурга тушат пожар на ледоколе "Ермак": что произошло (видео)

По предварительным данным, пожар на ледоколе "Ермак" занялся из-за проведения сварочных работ.

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В четверг, 29 февраля, в Большом порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак". Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на МЧС России.

Пожар произошел по дороге на Турухтанные острова в Кировском районе Санкт-Петербурга, где на 89-м причале и был пришвартован ледокол. По данным МЧС, ледокол находился на утилизации и внутри было много строительного мусора, который и вспыхнул.

Турухтанные острова в Кировском районе Санкт-Петербурга Фото: Из открытых источников

По предварительным данным, пожар загорелся в складском помещении на первой палубе, когда там выполнялись сварочные работы — вспыхнули резина и дерево. На судне есть огнетушители, но справиться с огнем на нижней палубе они не смогли.

До приезда пожарных 9 человек были эвакуированы. Пострадавших нет. На месте уже работают оперативные службы, к тушению привлечено около 50 пожарных.

Следователи Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку.

Что известно о ледоколе "Ермак"

Ледокол был построен в Финляндии в 1974 году, его вес составляет 12,8 тыс. тонн, а длина — 127,8 м. В 2023 году "Росморпорт" объявил тендер на демонтаж оборудования с судна за 6,1 млн рублей и утилизацию корабля за 174,7 млн рублей.

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