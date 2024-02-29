У Морському порту Петербурга гасять пожежу на криголамі "Єрмак": що сталося (відео)

За попередніми даними, пожежа на криголамі "Єрмак" зайнялася через проведення зварювальних робіт.

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У четвер, 29 лютого, у Великому порту Санкт-Петербурга зайнявся дизель-електричний криголам "Єрмак". Про це повідомляє російське інформагентство "РИА Новости" з посиланням на МНС Росії.

Пожежа сталася по дорозі на Турухтанні острови у Кіровському районі Санкт-Петербурга, де на 89-му причалі й було пришвартовано криголам. За даними МНС, криголам перебував на утилізації і всередині було багато будівельного сміття, яке й спалахнуло.

Турухтанні острови у Кіровському районі Санкт-Петербурга Фото: З відкритих джерел

За попередніми даними, пожежа зайнялася у складському приміщенні на першій палубі, коли там виконувалися зварювальні роботи — спалахнули гума і дерево. На судні є вогнегасники, але впоратися за вогнем на нижній палубі вони не змогли.

До приїзду пожежників 9 людей було евакуйовано. Постраждалих немає. На місці вже працюють оперативні служби, до гасіння залучено близько 50 пожежників.

Слідчі Північно-Західної транспортної прокуратури розпочали перевірку.

Що відомо про криголам "Єрмак"

Криголам було побудовано у Фінляндії у 1974 році, його вага становить 12,8 тис. тонн, а довжина — 127,8 м. У 2023 році "Росморпорт" оголосив тендер на демонтаж обладнання з судна за 6,1 млн рублів та утилізацію корабля за 174,7 млн рублів.

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Фокус писав, що вночі 23 лютого в російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа у складському приміщенні.