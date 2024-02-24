У Липецьку прогримів вибух: почалася велика пожежа на сталеливарному заводі (відео)

РосЗМІ повідомили, що пожежа почалася на Новолипецькому металургійному комбінаті. Продукція заводу застосовується в стратегічно важливих галузях РФ.

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У ніч на 24 лютого в російському Липецьку місцеві жителі чули вибух у районі промислового підприємства. Після там почалася пожежа. Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

"Спочатку було чути гул, схожий на звук безпілотника, а потім пролунав гучний хлопок у районі Новолипецького металургійного комбінату, після чого в повітрі з'явився дим", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що НЛМК — один з найбільших сталеливарних комбінатів у Росії. Продукція заводу застосовується в стратегічно важливих галузях економіки, від будівництва та машинобудування до виробництва енергетичного обладнання.

Також російський Telegram-канал Mash повідомив, що Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям.

Вибух у Липецьку

Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що сталося "загоряння в одному з цехів НЛМК". Він також зазначив, що постраждалих унаслідок інциденту немає.

"За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють", — написав він.

Губернатор Ігор Артамонов про пожежу в Липецьку Фото: Скриншот

Також він зазначив, що схожі новини надходять і з сусідніх регіонів, а спецслужби РФ перевіряють інформацію про атаку БПЛА.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли деталі удару по полігону ЗС РФ на Херсонщині. Російське командування раніше не виділяло засоби ППО та РЕБ для захисту полігонів. Після другого поспіль удару ЗСУ ворог має подумати про нове застосування дефіцитного обладнання.