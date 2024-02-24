В Липецке прогремел взрыв: начался большой пожар на сталелитейном заводе (видео)

РосСМИ сообщили, что пожар начался на Новолипецком металлургическом комбинате. Продукция завода применяется в стратегически важных отраслях РФ.

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В ночь на 24 февраля в российском Липецке местные жители слышали взрыв в районе промышленного предприятия. После там начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

"Сначала был слышен гул, похожий на звук беспилотника, а затем раздался громкий хлопок в районе Новолипецкого металлургического комбината, после чего в воздухе появился дым", — сказано в сообщении.

Отмечается, что НЛМК — один из крупнейших сталелитейных комбинатов в России. Продукция завода применяется в стратегически важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения до производства энергетического оборудования.

Также российский Telegram-канал Mash сообщил, что Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием.

Взрыв в Липецке

Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что произошло "возгорание в одном из цехов НЛМК". Он также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

"По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", — написал он.

Губернатор Игорь Артамонов о пожаре в Липецке Фото: Скриншот

Также он отметил, что похожие новости приходят и из соседних регионов, а спецслужбы РФ проверяют информацию об атаке БПЛА.

Напомним, в ВСУ рассказали детали удара по полигону ВС РФ на Херсонщине. Российское командование ранее не выделяло средства ПВО и РЭБ для защиты полигонов. После второго подряд удара ВСУ враг должен подумать о новом применении дефицитного оборудования.