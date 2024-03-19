"Просто ничего нет": жительница Белгорода пожаловалась на проблемы и получила ответ (видео)

В комментариях украинцы выразили убеждение, что сейчас к России возвращается бумерангом то, что в начале войны пережили украинцы.

В российском городе Белгород не прекращаются обстрелы на фоне рейда российских добровольцев. Тем временем одна из местных жительниц решила пожаловаться на пустые полки в магазинах. Она утверждает, что найти фрукты, овощи и мясо стало непростой задачей. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях.

Таким образом пока на российских телеканалах единственной темой обсуждения является только триумфальная победа Путина на "выборах" в Белгороде начали жаловаться на постоянные обстрелы и на недостаток важнейших продуктов в магазинах.

"Как же что-то можно готовить, когда в магазинах пустые полки. Нет вообще ничего: ни фруктов, ни огурцов или помидоров. Товары первой необходимости вообще отсутствуют. Нельзя купить мяса, колбасы, лука или моркови", — жалуется россиянка.

Комментаторы из Украины тем временем написали, что жителям Белгорода стоит поблагодарить за все это Путина, поскольку такую "райскую жизнь" для них организовал именно он. Поскольку нынешние проблемы, с которыми столкнулись россияне, украинцы уже пережили в начале российского вторжения.

Скриншот комментариев в сети

Скриншот комментариев в сети

"Если в РФ отсутствует мясо, помидоры, огурцы, тогда съедайте того, за кого проголосовали"; "До тех пор, пока Пуйло не стал бомбить Харьков, у белгородцев была райская жизнь. Таким образом благодарите своего фюрера за то, что с вами происходит"; "Мы еще можем дроном доставить продукты, однако есть нюанс"; "Два года назад мы через это перешли", — пишут украинцы.

Отметим, что 12 марта секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал спецоперацию РДК и ЛСР на территории РФ.