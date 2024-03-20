Должны платить: Трамп готов лишь при одном условии защищать союзников по НАТО

Бывший американский президент Дональд Трамп заверил, что США будут оставаться в составе Североатлантического альянса, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" поддержкой Штатов.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его президентства, США будут защищать европейских союзников по НАТО, пока они оплачивают "справедливую долю" расходов на оборону альянса. Об этом сообщает Politico.

Соответствующее заявление кандидат в президенты США сделал в интервью своему другу и союзнику Найджелу Фараджу для британского телеканала GB News. Там же Трамп заверил, что США будут оставаться в составе Североатлантического альянса, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

По его словам, Европа должна платить свою "справедливую долю" расходов на оборону.

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", — сказал Трамп.

Кроме того, в издании добавляют, что на прямой вопрос Фараджи, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, которые подвергаются нападению, Трамп ответил — "да", смягчив свою предыдущую риторику, которая вызвала возмущение союзников.

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — ответил Трамп.

Напомним, ранее аналитик Мартин Вулф для The Financial Times сообщил, что бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его приспешники намерены "подарить" Владимиру Путину незаслуженную победу в войне.