Выборы в России: женщина на коленях проползла на участок, чтобы вбросить бюллетени (видео)

Неподалеку от урны был пост охраны, однако сотрудник сделал вид, что ничего не видел.

В России женщина на коленях пыталась незаметно проползти в зал, чтобы забросить бюллетени в урну для голосования. Видео опубликовали в сервисе микроблогов Х.

Можно увидеть, что две женщины уже после голосования забросили в урну целую стопку соответствующих листов. Неподалеку был пост охраны, но сотрудник полиции. Одна из них проползла на коленях в помещение.

Авторы публикации не уточняют, когда именно и на каком участке женщины фальсифицировали процесс голосования.

Охранник притворился, что ничего не видел. Однако женщины не знали или забыли о том, что в зале установлена видеокамера.

Выборы в РФ и инциденты на участках

На избирательном участке в РФ 15 марта портрет главы Кремля Владимира Путина скрыли простыней. Это произошло из-за жалобы независимого наблюдателя. В соцсетях также отмечают, что на избирательных участках находятся неизвестные лица в военной форме.

Также 15 марта на избирательном участке в Белгороде прогремел взрыв. После мощного взрыва люди начали кричать и разбегаться в панике. По предварительным данным, инцидент успел заснять один из активистов оппозиционера Алексея Навального.

В российской столице, как информирует Telegram-канал"Москва Live", пожилая женщина подожгла кабинку для голосования. Она облила ее горючей смесью, чтобы поджечь. Впоследствии достала телефон для фиксации результатов. Женщине может грозить срок заключения от 3 до 5 лет.

В Telegram-канале"Осторожно Москва" сообщили о том, что девушка на избирательном участке в школе на Алтуфьевском шоссе бросила свой бюллетень в урну для голосования, а после этого вылила в нее зеленку. Она пыталась сфотографировать итог. Ее сразу задержали.

Напомним, 14 марта в 20 странах назвали нелегитимными "выборы президента" на оккупированных территориях Украины. Представители государств отметили, что Россия организовала "выборы", которые совпали с 10-й годовщиной оккупации Крыма, что "является явной провокацией". Они отвергли легитимность такого "голосования".